हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNewborn Infection Symptoms: न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत

Newborn Infection Symptoms: न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत

Newborn Health Warning Signs: छोट बच्चों की सेहत का हमें ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उनको बीमारी कर सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि उनमें इनफेक्शन के संकेत क्या होते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Dec 2025 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

When To Worry About Baby Fever: नवजात और तीन महीने से कम उम्र के शिशुओं में बुखार किसी गंभीर इंफेक्शन का पहला और कई बार अकेला संकेत हो सकता है. अगर बच्चे का तापमान सामान्य से थोड़ा भी ज्यादा लगे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. डॉक्टरों के अनुसार, 38 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान सामान्य माना जाता है. इससे ज्यादा तापमान खतरे की घंटी हो सकता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि बच्चों को कौन सा इंफेक्शन लक्षण है. 

व्यवहार में बदलाव भी देता है इशारा

शिशुओं में बीमारी का एक बड़ा संकेत उनके व्यवहार में बदलाव होता है. अगर बच्चा सामान्य से ज्यादा रो रहा है या उसकी एक्टिविटी अचानक कम हो गई है, तो सतर्क हो जाना चाहिए. आमतौर पर अगर बच्चा जागते समय एक्टिव है, ठीक से दूध पी रहा है और रोने पर शांत हो जाता है, तो हल्का बदलाव सामान्य हो सकता हैय लेकिन अगर बच्चा बेहद सुस्त, जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा या बहुत ज्यादा सोने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

एनर्जी कम होना हो सकता है गंभीर संकेत

अगर बच्चा लगातार सुस्त रहे, दूध पीने के लिए जगाना मुश्किल हो जाए और जागने पर भी सुस्ती दिखे, तो यह कम एनर्जी का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति धीरे-धीरे भी विकसित हो सकती है, जिससे कई बार माता-पिता इसे पहचान नहीं पाते. कम एनर्जी सामान्य सर्दी से लेकर मेनिन्जाइटिस जैसे गंभीर इंफेक्शन, दिल की बीमारी या खून से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकती है. इसलिए बच्चे में जरूरत से ज्यादा सुस्ती दिखे तो जांच जरूरी है.

बहुत ज्यादा रोना भी है चेतावनी

रोना शिशु की अपनी जरूरत बताने का तरीका होता है कि भूख या नींद की जरूरत. आमतौर पर माता-पिता बच्चे के रोने का मतलब समझने लगते हैं. लेकिन अगर बच्चा लगातार रो रहा है और किसी भी तरह से शांत नहीं हो रहा, तो यह दर्द या बीमारी का संकेत हो सकता है. अत्यधिक चिड़चिड़ापन गैस, पेट दर्द, कान में दर्द या वायरल-बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है. 

तुरंत डॉक्टर को दिखाएं अगर ये लक्षण दिखें

  • तीन महीने से कम उम्र में बुखार
  • लगातार और न रुकने वाला रोना
  • बहुत ज्यादा सुस्ती या शरीर ढीला पड़ना
  • झटके आना 
  • सिर के ऊपर का नरम हिस्सा  फूलना
  • दर्द के संकेत
  • त्वचा पर बैंगनी धब्बे
  • त्वचा का बहुत पीला या लाल हो जाना
  • सांस लेने में दिक्कत
  • ब्रेस्टफीडिंग या बोतल से दूध पीने से मना करना
  • निगलने में परेशानी
  • छह घंटे तक पेशाब न होना
  • बार-बार उल्टी या हरे रंग की उल्टी

familydoctor की रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर स्थिति में शिशु के शरीर में साफ बदलाव दिखने लगते हैं. माता-पिता और देखभाल करने वालों को इन संकेतों की पहचान करनी चाहिए, ताकि समय रहते बच्चे को सही इलाज मिल सके.

इसे भी पढ़ें- भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा कैंसर, 2040 तक देश में होंगे 20 लाख मरीज

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 21 Dec 2025 12:31 PM (IST)
Tags :
Newborn Infection Symptoms Fever In Newborn Baby Baby Fever Under 3 Months
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

कसा ED का शिकंजा तो बोला सट्टेबाज, Youtuber Anurag Dwivedi का ऑडियो हो गया वायरल
20 महीने में 79,000% return, RRP Semiconductor की चौंकाने वाली कहानी और SEBI की जांच| Paisa Live
Peak Oil Myth टूट गया! जानिए क्यों भारत है भविष्य की Energy Growth का Center| Paisa Live
कोहरे की चादर में गायब हो गया दिल्ली का Akshardham मंदिर, Air Pollution में घुट रहा लोगों का दम !
Maharashtra के Sambhaji Nagar में दोस्त से मिलने गई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
बॉलीवुड
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
घर में कितनी शराब रख सकते हैं आप, न्यू ईयर पार्टी करने से पहले जान लीजिए जवाब
घर में कितनी शराब रख सकते हैं आप, न्यू ईयर पार्टी करने से पहले जान लीजिए जवाब
ट्रेंडिंग
मच्छर के घर पर बुलडोजर चलाओ... डेंगू मच्छर की लाश लेकर नगर निगम पहुंचा शख्स, वीडियो देख यूजर्स ने कर दी ये डिमांड
मच्छर के घर पर बुलडोजर चलाओ... डेंगू मच्छर की लाश लेकर नगर निगम पहुंचा शख्स, वीडियो देख यूजर्स ने कर दी ये डिमांड
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget