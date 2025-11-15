हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld Biggest Silver Producer: किस देश में होता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन, जानें वहां के कौन से आभूषण हैं मशहूर

World Biggest Silver Producer: किस देश में होता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन, जानें वहां के कौन से आभूषण हैं मशहूर

World Biggest Silver Producer: मेक्सिको पूरी दुनिया में सबसे बड़े चांदी उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है. आइए जानते हैं यहां के कुछ मशहूर चांदी के आभूषणों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Nov 2025 05:12 PM (IST)
World Biggest Silver Producer: मेक्सिको पूरी दुनिया में सबसे बड़े चांदी उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है. आइए जानते हैं यहां के कुछ मशहूर चांदी के आभूषणों के बारे में.

World Biggest Silver Producer: मेक्सिको को दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देश के रूप में पहचाना जाता है. यह वैश्विक उत्पादन में लगभग 24% का योगदान देता है. लेकिन इसकी कहानी सिर्फ खनन तक ही सीमित नहीं है बल्कि मेक्सिको का शहर टैक्सको अपने मशहूर हस्त निर्मित चांदी के आभूषणों के लिए काफी मशहूर है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

1/6
कई दशकों से मेक्सिको लगातार दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक रहा है. यह हर साल वैश्विक आपूर्ति का लगभग एक चौथाई हिस्सा देता है. जकाटेकास और डुरंगो जैसे कुछ ऐतिहासिक खनन क्षेत्र मेक्सिको को चांदी उत्पादन का एक पावर हाउस बनाते हैं.
कई दशकों से मेक्सिको लगातार दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक रहा है. यह हर साल वैश्विक आपूर्ति का लगभग एक चौथाई हिस्सा देता है. जकाटेकास और डुरंगो जैसे कुछ ऐतिहासिक खनन क्षेत्र मेक्सिको को चांदी उत्पादन का एक पावर हाउस बनाते हैं.
2/6
एक छोटा सा शहर टैक्सको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की चांदी की राजधानी के रूप में पहचाना जाता है. इसकी छोटी-छोटी गलियों में आपको कार्यशालाएं देखने को मिलेंगी जहां पर कुशल कारीगर उच्च गुणवत्ता वाले आभूषण बनाते हैं.
एक छोटा सा शहर टैक्सको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की चांदी की राजधानी के रूप में पहचाना जाता है. इसकी छोटी-छोटी गलियों में आपको कार्यशालाएं देखने को मिलेंगी जहां पर कुशल कारीगर उच्च गुणवत्ता वाले आभूषण बनाते हैं.
3/6
टैक्सको खास तौर से स्टर्लिंग चांदी (92.5% शुद्धता) के आभूषणों के लिए मशहूर है. इस आधुनिक स्टर्लिंग चांदी को 1930 के दशक में अमेरिकी कलाकार विलियम स्प्रैटलिंग ने पुनर्जीवित किया. उन्होंने इस कारीगरी को स्थानीय कारीगरों को सिखाया और टैक्सको को एक वैश्विक आभूषण केंद्र के रूप में बदल दिया.
टैक्सको खास तौर से स्टर्लिंग चांदी (92.5% शुद्धता) के आभूषणों के लिए मशहूर है. इस आधुनिक स्टर्लिंग चांदी को 1930 के दशक में अमेरिकी कलाकार विलियम स्प्रैटलिंग ने पुनर्जीवित किया. उन्होंने इस कारीगरी को स्थानीय कारीगरों को सिखाया और टैक्सको को एक वैश्विक आभूषण केंद्र के रूप में बदल दिया.
4/6
मैक्सिकन चांदी के आभूषण एज्टेक और माया सभ्यता के रूपांकन सर्पिल, सर्प, सूर्य और पवित्र प्रति से प्रेरित होते हैं और अपने अनूठे डिजाइनों के लिए पहचाने जाते हैं. इन डिजाइन में इतिहास को कला के साथ मिलाया जाता है और ऐसे आभूषण तैयार किए जाते हैं जो सिर्फ सजावट के सामान नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं.
मैक्सिकन चांदी के आभूषण एज्टेक और माया सभ्यता के रूपांकन सर्पिल, सर्प, सूर्य और पवित्र प्रति से प्रेरित होते हैं और अपने अनूठे डिजाइनों के लिए पहचाने जाते हैं. इन डिजाइन में इतिहास को कला के साथ मिलाया जाता है और ऐसे आभूषण तैयार किए जाते हैं जो सिर्फ सजावट के सामान नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं.
5/6
मैक्सिकन कारीगर फिरोजा, गोमेद, जेड, फायर ओपल, लाल जैस्पर और नीलम जैसे सुंदर रत्नों को जड़कर चांदी के आभूषणों को और भी खूबसूरत बनाते हैं.
मैक्सिकन कारीगर फिरोजा, गोमेद, जेड, फायर ओपल, लाल जैस्पर और नीलम जैसे सुंदर रत्नों को जड़कर चांदी के आभूषणों को और भी खूबसूरत बनाते हैं.
6/6
मेक्सिको में ज्यादातर चांदी के आभूषण कारीगरों द्वारा हाथ से ही बनाए जाते हैं. ये कारीगर पीढ़ियों से चांदी की कारीगरी करते आए हैं. ये हाथ से आभूषणों को तराशतें हैं, उकेरते हैं, आकर देते हैं और पॉलिश करते हैं.
मेक्सिको में ज्यादातर चांदी के आभूषण कारीगरों द्वारा हाथ से ही बनाए जाते हैं. ये कारीगर पीढ़ियों से चांदी की कारीगरी करते आए हैं. ये हाथ से आभूषणों को तराशतें हैं, उकेरते हैं, आकर देते हैं और पॉलिश करते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 05:12 PM (IST)
Tags :
MEXICO Silver Mining Handcrafted Jewelry

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Unclimbed Mountain Kailash: माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget