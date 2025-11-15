मैक्सिकन चांदी के आभूषण एज्टेक और माया सभ्यता के रूपांकन सर्पिल, सर्प, सूर्य और पवित्र प्रति से प्रेरित होते हैं और अपने अनूठे डिजाइनों के लिए पहचाने जाते हैं. इन डिजाइन में इतिहास को कला के साथ मिलाया जाता है और ऐसे आभूषण तैयार किए जाते हैं जो सिर्फ सजावट के सामान नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं.