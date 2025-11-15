एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
World Biggest Silver Producer: किस देश में होता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन, जानें वहां के कौन से आभूषण हैं मशहूर
World Biggest Silver Producer: मेक्सिको पूरी दुनिया में सबसे बड़े चांदी उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है. आइए जानते हैं यहां के कुछ मशहूर चांदी के आभूषणों के बारे में.
World Biggest Silver Producer: मेक्सिको को दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देश के रूप में पहचाना जाता है. यह वैश्विक उत्पादन में लगभग 24% का योगदान देता है. लेकिन इसकी कहानी सिर्फ खनन तक ही सीमित नहीं है बल्कि मेक्सिको का शहर टैक्सको अपने मशहूर हस्त निर्मित चांदी के आभूषणों के लिए काफी मशहूर है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 15 Nov 2025 05:12 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश में होता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन, जानें वहां के कौन से आभूषण हैं मशहूर
जनरल नॉलेज
6 Photos
चौंका देगी इन जानवरों की बुद्धिमानी, जानिए क्या खास है दुनिया के 6 सबसे होशियार जीवों में
जनरल नॉलेज
6 Photos
नाली का पानी से लेकर कचरा तक खा-पी जाते हैं जानवर, फिर इनका पेट क्यों नहीं खराब होता?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन देशों में ताउम्र शादी के सपने ही संजोती रह जाती हैं लड़कियां, आखिर क्यों उम्रभर नहीं बन पातीं दुल्हन
जनरल नॉलेज
7 Photos
जब अंग्रेजी से ज्यादा नशा देती है देसी शराब, फिर कीमत में क्यों होता है इतना अंतर?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश में होता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन, जानें वहां के कौन से आभूषण हैं मशहूर
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion