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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFirst LPG India: भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था एलपीजी कनेक्शन, जानें उस समय कितनी थी इसकी कीमत?

First LPG India: भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था एलपीजी कनेक्शन, जानें उस समय कितनी थी इसकी कीमत?

First LPG India: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग की वजह से ईंधन सप्लाई प्रभावित हुई है. आइए जानते हैं कि भारत में पहला एलपीजी कनेक्शन कहां दिया गया था.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Mar 2026 07:28 PM (IST)
First LPG India: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग की वजह से ईंधन सप्लाई प्रभावित हुई है. आइए जानते हैं कि भारत में पहला एलपीजी कनेक्शन कहां दिया गया था.

First LPG India: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से एलपीजी संकट पूरे भारत में घरों और छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एलपीजी का इतिहास क्या रहा है और भारत में पहला एलपीजी कनेक्शन कहां दिया गया था.

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भारत का पहला आधिकारिक एलपीजी कनेक्शन इंडेन ब्रांड के तहत 22 अक्टूबर 1965 को जारी किया गया था. इसने देश में संगठित एलपीजी वितरण की शुरुआत की और पूरे देश में एलपीजी ईंधन के नेटवर्क की नींव रखी.
भारत का पहला आधिकारिक एलपीजी कनेक्शन इंडेन ब्रांड के तहत 22 अक्टूबर 1965 को जारी किया गया था. इसने देश में संगठित एलपीजी वितरण की शुरुआत की और पूरे देश में एलपीजी ईंधन के नेटवर्क की नींव रखी.
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एलपीजी कनेक्शन का पहला बैच पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दिया गया था. इससे यह भारत की एलपीजी यात्रा का जन्म स्थान बन गया. वहां से यह व्यवस्था धीरे-धीरे दूसरे शहरों में भी फैल गई.
एलपीजी कनेक्शन का पहला बैच पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दिया गया था. इससे यह भारत की एलपीजी यात्रा का जन्म स्थान बन गया. वहां से यह व्यवस्था धीरे-धीरे दूसरे शहरों में भी फैल गई.
Published at : 28 Mar 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Indane Gas First LPG India Lpg History

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