भारत का पहला आधिकारिक एलपीजी कनेक्शन इंडेन ब्रांड के तहत 22 अक्टूबर 1965 को जारी किया गया था. इसने देश में संगठित एलपीजी वितरण की शुरुआत की और पूरे देश में एलपीजी ईंधन के नेटवर्क की नींव रखी.