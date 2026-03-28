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First LPG India: भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था एलपीजी कनेक्शन, जानें उस समय कितनी थी इसकी कीमत?
First LPG India: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग की वजह से ईंधन सप्लाई प्रभावित हुई है. आइए जानते हैं कि भारत में पहला एलपीजी कनेक्शन कहां दिया गया था.
First LPG India: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से एलपीजी संकट पूरे भारत में घरों और छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एलपीजी का इतिहास क्या रहा है और भारत में पहला एलपीजी कनेक्शन कहां दिया गया था.
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Published at : 28 Mar 2026 07:27 PM (IST)
Tags :Indane Gas First LPG India Lpg History
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