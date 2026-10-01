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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजउंगलियों की तरह जीभ का प्रिंट भी होता है यूनिक, जानें क्या है इसका साइंस?

उंगलियों की तरह जीभ का प्रिंट भी होता है यूनिक, जानें क्या है इसका साइंस?

Tongue Print: सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि हर इंसान की जीभ का भी एक अलग पैटर्न होता है. यह एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों में भी अलग-अलग होता है. जानें पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Oct 2026 07:09 PM (IST)
Tongue Print: सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि हर इंसान की जीभ का भी एक अलग पैटर्न होता है. यह एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों में भी अलग-अलग होता है. जानें पूरी जानकारी.

Tongue Print: फिंगरप्रिंट कितने हर इंसान की जीभ का एक खास पैटर्न होता है. इसका इस्तेमाल पहचान के लिए किया जा सकता है. जीभ ना सिर्फ आकार, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में अलग-अलग होती है बल्कि इसकी सतह की बनावट भी हर इंसान में अलग होती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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जीभ का आकार और सतह की खासियत हर इंसान में अलग-अलग होती है. इससे एक खास शारीरिक पैटर्न बनता है जो पहचान के लिए उपयोगी हो सकता है.
जीभ का आकार और सतह की खासियत हर इंसान में अलग-अलग होती है. इससे एक खास शारीरिक पैटर्न बनता है जो पहचान के लिए उपयोगी हो सकता है.
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व्यक्तिगत अंतर को स्टडी करते समय वैज्ञानिक जीभ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और कुल आकार की जांच कर सकते हैं.
व्यक्तिगत अंतर को स्टडी करते समय वैज्ञानिक जीभ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और कुल आकार की जांच कर सकते हैं.
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सपाट सतह के उलट जीभ में पैपिला, उभार, काफी बारीक खांचे और स्वाद कलिकाएं होती हैं जो इसकी खास बनावट में योगदान देती हैं.
सपाट सतह के उलट जीभ में पैपिला, उभार, काफी बारीक खांचे और स्वाद कलिकाएं होती हैं जो इसकी खास बनावट में योगदान देती हैं.
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हालांकि एक जैसे दिखने वाली जुड़वा बच्चों का जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है इसके बावजूद भी उनकी जीभ का आकार और सतह की विशेषताएं अलग-अलग हो सकती हैं.
हालांकि एक जैसे दिखने वाली जुड़वा बच्चों का जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है इसके बावजूद भी उनकी जीभ का आकार और सतह की विशेषताएं अलग-अलग हो सकती हैं.
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फिंगरप्रिंट के उलट जो कटने, जलने और भारी शारीरिक काम के संपर्क में आते हैं, जीभ मुंह के अंदर ही रहती है और पर्यावरण से होने वाले नुकसान के संपर्क में कम आती है.
फिंगरप्रिंट के उलट जो कटने, जलने और भारी शारीरिक काम के संपर्क में आते हैं, जीभ मुंह के अंदर ही रहती है और पर्यावरण से होने वाले नुकसान के संपर्क में कम आती है.
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जीवित जीभ की संरचना 3D होती है और इसकी शारीरिक विशेषता लगातार बदलती रहती है. इससे इसकी बिल्कुल सटीक आर्टिफिशियल नकल बनाना मुश्किल हो जाता है.
जीवित जीभ की संरचना 3D होती है और इसकी शारीरिक विशेषता लगातार बदलती रहती है. इससे इसकी बिल्कुल सटीक आर्टिफिशियल नकल बनाना मुश्किल हो जाता है.
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एडवांस्ड स्कैनर और 3D इमेजिंग जीभ की सतह के पैटर्न को कैप्चर कर सकते हैं और इसकी विशेषताओं को बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए डिजिटल जानकारी में बदल सकते हैं.
एडवांस्ड स्कैनर और 3D इमेजिंग जीभ की सतह के पैटर्न को कैप्चर कर सकते हैं और इसकी विशेषताओं को बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए डिजिटल जानकारी में बदल सकते हैं.
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शोधकर्ता हाई सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन और फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में जीभ प्रिंट तकनीक के संभावित उपयोग की खोज कर रहे हैं.
शोधकर्ता हाई सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन और फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में जीभ प्रिंट तकनीक के संभावित उपयोग की खोज कर रहे हैं.
Published at : 01 Oct 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Tongue Print Tongue Biometrics Tongue Print Identification

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