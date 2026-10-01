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उंगलियों की तरह जीभ का प्रिंट भी होता है यूनिक, जानें क्या है इसका साइंस?
Tongue Print: सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि हर इंसान की जीभ का भी एक अलग पैटर्न होता है. यह एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों में भी अलग-अलग होता है. जानें पूरी जानकारी.
Tongue Print: फिंगरप्रिंट कितने हर इंसान की जीभ का एक खास पैटर्न होता है. इसका इस्तेमाल पहचान के लिए किया जा सकता है. जीभ ना सिर्फ आकार, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में अलग-अलग होती है बल्कि इसकी सतह की बनावट भी हर इंसान में अलग होती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 01 Oct 2026 07:09 PM (IST)
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