उंगलियों की तरह जीभ का प्रिंट भी होता है यूनिक, जानें क्या है इसका साइंस?

फिंगरप्रिंट के उलट जो कटने, जलने और भारी शारीरिक काम के संपर्क में आते हैं, जीभ मुंह के अंदर ही रहती है और पर्यावरण से होने वाले नुकसान के संपर्क में कम आती है.