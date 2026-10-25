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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'

सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'

CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने व्हाट्सएप अकाउंट बंद करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि उनके मैसेजिंग अकाउंट पर रोक लगा दी है. वह मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Oct 2026 11:37 PM (IST)
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सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास के व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया गया है. ऐसा दावा उन्होंने एक पोस्ट के जरिए किया है. उन्होंने कहा है कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट पर रोक लगा दी गई है. दास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'मेरा व्हाट्सएप अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया है और मैं कोई नया मैसेज नहीं भेज पा रहा हूं.'

उन्होंने आगे अपने पोस्ट में व्हाट्सएप को टैग कर पूछा है कि क्या हो रहा है? 

सौरव पहले भी कर चुके इस तरह के दावे? 

इससे पहले भी सीजेपी के प्रवक्ता दास सोशल मीडिया को लेकर कई अलग-अलग मौकों पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने दावा किया है कि यह उनके प्रदर्शनों, निजता और कानूनी मुकदमों से जुड़े हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस पर फोन हैक और क्लोन करने का आरोप लगाया था. 

उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट से डिटेन करने के बाद उनका फोन जब्त किया. उन्हें इस संबंध में किसी तरह का मेमो नहीं दिया गया. इसके बादा उन्होंने दावा किया था कि उनके फोन को हैक या क्लोन कर लिया गया है. भविष्य में उनके खिलाफ झूठे दस्तावेज या सबूत प्लांट किए जा सकें.

इससे पहले सौरव ने अगस्त में एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े उनके कंटेट को जानबूझकर प्रतिबंधित किया जा रहा है. उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कहा था. 

यूट्यूबर्स- मीडियाकर्मियों पर भी लगाए आरोप

इसके अलावा भी सौरव दास कई तरह के आरोप पहले भी लगा चुके हैं. उन्होंने कहा था कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडियाकर्मियों ने बिना अनुमति के उनके आवास में घुसकर अंदर की वीडिया बनाई. उनकी व्यक्तिगत जानकारी और घर का पता सार्वजनिक किया. इससे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है. वह इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचे थे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 25 Oct 2026 11:37 PM (IST)
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