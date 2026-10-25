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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’

UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’

असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव के दौरान भी गठबंधन न करने और AIMIM के चार विधायकों को अपने पाले में करने को लेकर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा. उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने पर तंज कसा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 25 Oct 2026 10:42 PM (IST)
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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस करने को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा, ‘जब अलायंस हो जाएगा, सबको बताएंगे. हम तो ऑन रिकॉर्ड यह कह चुके हैं और हम बार-बार कह रहे हैं कि ये लोग कुछ और ही समझ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भी नहीं चाहती है कि तीसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें और अगर आप नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, तो जो भी नहीं चाहेगा, हम उनके साथ जाएंगे.

2014 से बीजेपी कैसी जीत रही, इसका जवाब कौन देगा?- ओवैसी

उत्तर प्रदेश के शामली में मीडिया से बातचीत में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार (25 अक्टूबर) को कहा, ‘यूपी के पिछले विधानसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने अपने करीब 380 कैंडिडेट उतारे थे, कांग्रेस ने 400, BSP ने 400 और आम आदमी पार्टी (AAP) ने करीब 350 उम्मीदवार उतारे थे, उनसे सवाल नहीं किया जाता है.’ 

उन्होंने कहा, ‘दूसरा, वो BJP को जिताने की बात कर रहे हैं, तो 2014 में बीजेपी कैसे जीत गई? यहां 2017 में कैसी जीत गई? फिर केंद्र में 2019 में कैसे जीत गई? और फिर 2022 और 2024 में भी कैसे जीत गई, इसका जवाब कौन देगा?’

यूपी में मस्जिदें ध्वस्त की जा रही, घरों को तोड़ा जा रहा- ओवैसी

ओवैसी ने कहा, ‘यहां मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है, घरों को तोड़ दिया जा रहा है, हाफ-एनकाउंटर हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं- इसका जवाब कौन देगा? असल में इन सभी पार्टियों की समस्या यह है कि पूरा अल्पसंख्यक समाज इनको वोट डाले और फिर खामोश जाकर घर में सो जाए और जितने उनके मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार को हो, शिक्षा-स्वास्थ्य का हो, किसानों का मसला हो, उनकी जमीनों का मसला हो या उनकी इबादतगाह का मसला हो- सारे मुद्दों को भूल जाएं.’ 

उन्होंने कहा, ‘ये लोग इन मुद्दों पर बात ही नहीं करेंगे और हमारा मानना ये है कि जब तक अब्दुल नेता नहीं बनेगा, इन मसलों का हल नहीं होगा. जब आपकी पॉलिटिकल एजेंसी होगी, आपकी एक लीडरशिप होगी, तो वो खुद जाकर इस मसलों का हल तलाश करेगी और बेबाकी से अपनी बात बोलेगी. अगर हम रामपुर में नहीं बोलते, जो हमने कहा, तो क्या वो जाते आजम खां से मिलने.’

बिहार में AIMIM के 4 विधायकों को तोड़ने पर बोले ओवैसी

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘इंडिया अलायंस के तमाम पार्टियों को बिहार में हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दो-दो लेटर लिखकर दिए थे, जिसमें RJD, कांग्रेस, माले, CPI सभी पार्टियां थीं, उन सबको लिखा. ये भी लिखा था कि आप हमको 6 सीट दे दो. बावजूद इसके कि हमारे चार विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया था और जब तोड़ा गया तो उसको 'गांधियन वे ऑफ पॉलिटिक्स' कहा गया, लेकिन वही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, तो कहा ये जमूरियत का कत्ल हो रहा है.’ 

उन्होंने कहा, ‘देखिए कितनी हिपोक्रेसी है कि आपने हमारे चार विधायक लिए तो कहा कि ये तो गांधियन वे है और जब महाराष्ट्र में हो गया और अभी अमेठी में तीन विधायक उनके बीजेपी में चले गए, तो उस पर क्या बोलेंगे?’

ये कौन-सा सेक्युलरिज्म है, ये कैसी सियासत है?- ओवैसी

ओवैसी ने पूछा, ‘ये बताइए कि ये कौन-सा सेक्युलरिज्म है कि जिसको आपने अपना राज्यसभा का टिकट दिया, वो अभी राज्यसभा का सांसद बनता भी नहीं है, मगर उसे पेट में इतनी तकलीफ होती है कि वो उछलकर यह कहता है कि मोदी जी, आपको मुबारकबाद. आपने राजनीति में 25 साल मुकम्मल कर लिए.’

उन्होंने कहा, ‘ये कौन-सी सियासत है कि पिता जी BJP के कैंडिडेट हैं और बेटा यहां पर है. ये कोई यूनाइटेड नेशन बना दिया है क्या आपने इसको? बताइए कि हम सिर्फ चुनाव लड़ते हैं तो वो गुनाह है और आप ऐसा करते हैं तो ये आपका हक बनता है. मेरा मानना है कि नथवानी जुनियर को इन्होंने बीजेपी से पूछकर कैंडिडेट बनाया है. बीजेपी ने कहा कि हां दे दीजिए. तो जब वहां से ग्रीन सिग्नल मिला, तो दे दिए.’ 

यह भी पढ़ेंः 'सारी मर्यादाएं...', खरगे के PM मोदी पर विवादित बयान पर अमित शाह का पलटवार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 25 Oct 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM UTTAR PRADESH INDIA CONGRESS
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