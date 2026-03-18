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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?

UP Weather: यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?

UP Weather Update: बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान 38 डिग्री से 40 के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 Mar 2026 06:45 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मार्च महीने में तापमान में असामान्य वृद्धि के चलते मौसम गर्म और शुष्क बना हुआ है. जिस कारण दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है. बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान 38 डिग्री से 40 के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना है. 19 मार्च से 21 के बीच मौसम बदल सकता है. आज प्रदेश के किसी भी इलाके में बारिश या बूंदा-बांदी के आसार नहीं है.

मार्च के तीसरे सप्ताह में गर्मी का असर दिखने लगा है. किसी-किसी शहर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जा रहा है. अमूमन ऐसा मौसम अप्रैल मध्य के बाद ही देखने को मिलता है. IMD के मुताबिक ये सब मौसम में असामान्य परिवर्तन के संकेत हैं. और अगले कुछ दिन इसी तरह का ही मौसम रहेगा.

प्रमुख शहरों के तापमान

राज्य में ज्यादातर जिले शुष्क और गर्म ही रहेंगे, जिसमें राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कानपूर में न्यूनतम तापमान 37 डिग्री के आसपास और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस, पूर्वांचल में वाराणसी में अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में भी मौसम 38 डिग्री के आसपास और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस, आगरा में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है. वेस्ट यूपी में मेरठ, गाजियाबाद नोएडा में भी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. सुबह और शाम को मौसम ठंडा रहेगा, जबकि दिन काफी गर्म रहेंगे.

बारिश की संभावना

मौसम विभाग द्वारा आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदा-बांदी या बारिश हो सकती है. बाकी जिलों में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा.दोपहर बाद कई जिलों में आंधी की भी संभावना है. इसके अलावा यूपी में 19 से 21 मार्च के बीच मौसम बदल सकता है. लेकिन 22 मार्च के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी. प्री-मानसून की भी संभावना अभी नहीं है.

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Published at : 18 Mar 2026 06:45 AM (IST)
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