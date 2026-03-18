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हिंदी न्यूज़ऑटोइस कार कंपनी का बड़ा ऐलान: अब फ्री में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानें किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा?

इस कार कंपनी का बड़ा ऐलान: अब फ्री में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानें किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा?

VinFast ने भारत समेत कई देशों में इलेक्ट्रिक कार के लिए 2029 तक मुफ्त चार्जिंग का ऐलान किया है, आइए जानें किन ग्राहकों को ये फ्री चार्जिंग का खास ऑफर मिलेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Mar 2026 07:07 AM (IST)
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EV बनाने वाली वियतनाम की कंपनी VinFast ने ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. कंपनी अब भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फ्री चार्जिंग सुविधा को और लंबे समय तक जारी रखेगी. दरअसल, पहले ये सुविधा सीमित समय के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2029 तक कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे हैं या पहले से VinFast की गाड़ी चला रहे हैं.

इस योजना के तहत ग्राहक V-Green चार्जिंग स्टेशनों पर अपनी गाड़ियों को बिना किसी खर्च के चार्ज कर सकेंगे. खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ नए ग्राहकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराने ग्राहकों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा. इससे लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर और बढ़ सकता है.

इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिल रहा फायदा

VinFast ने फ्री चार्जिंग के साथ एक और खास ऑफर शुरू किया है, जिसका नाम “Trade Gas for Electric” रखा गया है. इस योजना का मकसद लोगों को पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लाना है. जो ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल गाड़ी छोड़कर VinFast की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा छूट भी दी जा रही है. इस ऑफर के तहत इलेक्ट्रिक कार पर 3% और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 5% तक की छूट मिल सकती है. ये योजना 11 मार्च से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी. अच्छी बात यह है कि इस छूट को कंपनी के अन्य ऑफर्स के साथ भी लिया जा सकता है, जिससे ग्राहकों को और ज्यादा फायदा मिलेगा.

चलाने की लागत लगभग जीरो

VinFast का मानना है कि अगर गाड़ी चलाने की लागत कम हो जाएगी, तो लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ेंगे. इसी सोच के साथ कंपनी ने “GreenForAll” नाम का एक और प्रोग्राम शुरू किया है. इसके तहत कुछ देशों में इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों को भी छूट दी जा रही है. कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, फ्री चार्जिंग की सुविधा को पहले भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इसलिए इसे आगे बढ़ाया गया है. जब चार्जिंग का खर्च खत्म हो जाएगा, तो लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार चलाना लगभग फ्री जैसा हो जाएगा. इससे न सिर्फ लोगों के पैसे बचेंगे, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा.

ये भी पढ़ें: मलेशिया में लॉन्च हुई Jetour T2, इन गाड़ियों को देगी सीधी टक्कर, जानें भारत में कितनी होगी कीमत?

Published at : 18 Mar 2026 07:07 AM (IST)
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