पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था. अब यह घटकर 18% हो गया है. इस कटौती के बाद प्रति बैग लगभग 26 से 30 रुपए की बचत हो सकती है. 10×12 के कमरे में लगभग 61 बोरियां लग सकती हैं. इस तरह अकेले सीमेंट पर ही कुल बचत लगभग ₹1,556-₹1,830 तक हो सकती है.