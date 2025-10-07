हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRoom Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?

Room Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?

Room Construction Cost: जीएसटी में कटौती के बाद घर बनाना काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है. आइए जानते हैं कि 10×12 का कमरा बनाने में कितनी लागत आएगी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Oct 2025 11:18 AM (IST)
Room Construction Cost: जीएसटी में कटौती के बाद घर बनाना काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है. आइए जानते हैं कि 10×12 का कमरा बनाने में कितनी लागत आएगी.

Room Construction Cost: पहले के मुकाबले अब अपना घर बनाना थोड़ा और सस्ता हो गया है. घर को बनाने की कुल लागत में काफी ज्यादा गिरावट आई है. सीमेंट, ग्रेनाइट, संगमरमर और ईंटों जैसी जरूरी चीजों पर जीएसटी में कटौती से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है. आज हम जानेंगे कि जीएसटी में कटौती के बाद 10×12 का कमरा बनाना कितना सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं.

पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था. अब यह घटकर 18% हो गया है. इस कटौती के बाद प्रति बैग लगभग 26 से 30 रुपए की बचत हो सकती है. 10×12 के कमरे में लगभग 61 बोरियां लग सकती हैं. इस तरह अकेले सीमेंट पर ही कुल बचत लगभग ₹1,556-₹1,830 तक हो सकती है.
ग्रेनाइट और मार्बल जैसी सामग्रियों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% कर दिया गया है. इस 7% की कमी के बाद किसी भी कमरे के निर्माण की कुल लागत में सीधे कटौती होगी.
जीएसटी में कटौती से निर्माण सामग्री की कुल लागत में तीन से पांच प्रतिशत की कमी आ सकती है. यानी अब एक कमरा बनाना या फिर छोटा घर, आम जनता की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा.
उदाहरण के लिए अगर पहले 10×12 के कमरे को बनाने में ₹1.5 से ₹2 लाख का खर्चा आता था, तो 3%-5% की कटौती का सीधा मतलब हो गया कि अब आप ₹4500 से ₹10000 तक की बचत कर सकते हैं.
सटीक बचत इस बात के ऊपर निर्भर है कि आप प्रीमियम ग्रेड या फिर बजट अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करते हैं. अच्छी क्वालिटी की सामग्री ज्यादा महंगी होती है इसलिए प्रीमियम निर्माण के कुल रूपयों में बचत ज्यादा हो सकती है.
सामग्री की कीमतें जगह के अनुसार अलग-अलग होती हैं. जैसे सीमेंट या संगमरमर एक राज्य में दूसरे की तुलना में सस्ता हो सकता है. इसका मतलब है कि शहरों और गांव के इलाकों में लागत में कमी अलग-अलग होगी.
Published at : 07 Oct 2025 11:18 AM (IST)
GST Construction Cost Room Price

Embed widget