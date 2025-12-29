Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज

Punjab News: पंजाब के लुधियाना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने लोगों के बीच हलचल मचा दी है. लुधियाना के हलवारा में एक नगर कीर्तन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और गांव के सरपंच सुखविंदर सिंह हलवारा पर लगभग एक दर्जन लोगों ने बेरहमी से हमला कर दिया. हमलावरों ने उनकी पगड़ी उतार दी. हमले में सरपंच को गंभीर चोटें आईं और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद, वह हाथ में पगड़ी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे.

7,800 रुपए और मुहर भी लूटी

हमलावरों ने सरपंच की जेब से उनकी मुहर और 7,800 रुपये की नकदी भी लूट ली. सरपंच की शिकायत के आधार पर, 17 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से पांच के नाम हैं, जबकि बाकी अज्ञात हैं. सरपंच का आरोप है कि कुछ लोगों ने दुश्मनी के कारण उन पर हमला किया क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने से रोका था.





दुश्मनी के चलते किया हमला

सरपंच सुखविंदर सिंह हलवारा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि नगर कीर्तन के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और झूठी अफवाहें फैलाने से रोका था. इससे हमलावरों और उनके साथियों को उन पर हमला करने के लिए उकसाया गया. हमलावरों ने मुक्कों और भारी लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया.

पुलिस ने सरपंच की शिकायत के आधार पर, राजवीर सिंह उर्फ सन्नी, राजविंदर सिंह उर्फ गगना (दोनों भाई), विशाल, जस्सा और हैप्पी सहित 17 से ज्यादा अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सरपंच सुखविंदर सिंह हलवारा ने आरोप लगाया है कि इस हमले में कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का समर्थन प्राप्त लोग शामिल थे.

आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी

स्टेशन इंचार्ज गुरदीप सिंह ने बताया कि सरपंच की शिकायत के आधार पर, पांच नामजद और 12 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.