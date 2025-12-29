नया साल नजदीक आते ही निवेश को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कहां लगाया जाए? जहां रिटर्न भी अच्छा मिले और खतरा भी न हो. अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सदी में सोना और चांदी ने रिटर्न के मामले में शेयर बाजार और प्रॉपर्टी को भी पीछे छोड़ दिया है. खासकर बीते सालों में इन दोनों कीमती धातुओं ने निवेशकों को चौंकाने वाला मुनाफा दिया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी इस साल किसने सबसे तगड़ा रिटर्न दिया और निवेश के लिए अब आप किस पर दांव लगा सकते हैं.

रिटर्न के मामले में सोना बना सुपरस्टार

1999 के अंत में सोने की कीमतें करीब 4,400 प्रति 10 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 1.4 लाख रुपये से ज्यादा हो चुकी है. यानी करीब 25 सालों में सोने ने 14.3 प्रतिशत CAGR रिटर्न दिया है. महंगाई, वैश्विक अस्थिरता और डॉलर के उतार-चढ़ाव के बीच सोना भारतीय निवेशकों के लिए सिर्फ सुरक्षित निवेश नहीं रहा, बल्कि शानदार कमाई का जरिया भी बन गया है. पिछले पांच सालों की बात करें तो सोने ने करीब 180 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है. वहीं सिर्फ साल 2025 में ही सोना करीब 80 प्रतिशत तक चढ़ चुका है.

चांदी की रफ्तार ने भी सबको चौंकाया

जिस चांदी को कभी गरीबों का सोना कहा जाता था, उसने अब बड़े निवेशकों का ध्यान खींच लिया है. 1999 में चांदी की कीमत करीब 8,100 रुपये प्रति किलो थी, जो अब 2.3 से 2.5 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है. चांदी ने करीब 14.1 प्रतिशत CAGR का रिटर्न दिया है. वहीं बीते 5 साल में चांदी ने 300 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि 2025 में ही इसमें 150 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है. एक्सपर्ट्स के अनुसार सोलर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर सेक्टर में बढ़ती मांग इसकी बड़ी वजह रही है.

कैसा रहा प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड?

रियल एस्टेट भारतीय परिवारों की पसंदीदा संपत्ति रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. कई शहरों में प्रॉपर्टी के दाम जरूर बढ़े हैं लेकिन रिटर्न आम तौर पर 8 से 12 प्रतिशत सालाना तक सीमित रहा है. हालांकि प्रॉपर्टी का फायदा यह रहा है कि इससे किराए की इनकम और उपयोग दोनों मिलते हैं, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की कमी बड़ी समस्या है.

2026 में किस पर लगाएं दांव?

मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार 2026 में भी सोना और चांदी मजबूत बने रह सकते हैं. हालांकि 2025 जैसा तेज रिटर्न मिलना मुश्किल है. एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने की कीमतें 1.50 से 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, वहीं चांदी 2.30 से 2.50 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए इसमें मुनाफे का मौका भी बड़ा हो सकता है. वहीं सोने में SIP या ETF के जरिए निवेश को सुरक्षित और बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है.

