जेमी लीवर ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था. उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि तान्या मित्तल की मिमिक्री की वजह से हुई ट्रोलिंग के कारण उन्होंने ये कदम उठाया. अब जेमी ने इस पर रिएक्शन दिया है और बताया कि किस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा.

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए जेमी ने कहा,'तान्या मित्तल से इसका कोई लेना-देना नहीं है. मुझे नहीं पता कि कैसे लोग 2 चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं. मेरे पोस्ट में मैंने लिखा,' मैंने अपना एक हिस्सा खोया है क्योंकि 2025 मेरे लिए काफी बिजी था. मैं बस हाल ही में यूएस टूर से लौटी हूं. मैंने फिल्में की और बाकी कई प्रोजेक्ट्स भी. मैंने एहसास किया कि मैं परिवार के संग टाइम स्पेंड कर रही थी और यही मेरा मतलब था कि मैंने इस साल कुछ मिस किया. तो मेरा मतलब था मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए. मुझे सोशल मीडिया डिटॉक्स की जरूरत थी.'

ट्रोलिंग पर जेमी ने कही ये बात

जब जेमी से फिर मिमिक्री के बाद हुआ ट्रोलिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,'तान्या ने मेरे वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. मेरा जीरो कम्यूनिकेशन है उनके साथ.' जेमी ने आग कहा,'वैसे मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी. मैं पिछले 12 साल से मिमिक्री कर रही हूं.

ये एक आर्ट है. हमें इसे लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है बार बार. जब आप किसी को मिमिक करते हो, उसे मजाक बनाना नहीं कहते हैं.जब लोग बोलते हैं कि आपने उनको बॉडीशेम किया है, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि जब आप उनकी मिमिक्री करते हैं तो आप जाहिर सी बात है उनके लैंग्वेज को भी यूज करेंगे. फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस की टोन जरूरी होती है.

मेरा पॉइंट सिम्पल है-अगर आप मिमिक्री को नहीं समझ पा रहे हो या वीडियो पसंद नहीं आ रही तो फिर मत देखो.' क्या जल्द वो वापसी करेंगी सोशल मीडिया पर? इस पर जेमी ने कहा,'फिलहाल मैं सिर्फ परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूं. मेरे रिश्तेदार हैं जो अलग-अलग शहर से हमारे घर आए हैं. मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूं. अगले साल मैं वापसी करूंगी.'

