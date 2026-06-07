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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजखान सर या ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद... कौन करता है ज्यादा कमाई, देख लीजिए नेटवर्थ?

खान सर या ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद... कौन करता है ज्यादा कमाई, देख लीजिए नेटवर्थ?

पटना कोचिंग जगत में मचे एक बड़े बवाल के बाद दो बड़े और चर्चित शिक्षकों खान सर और रौशन आनंद की निजी जिंदगी और उनकी कमाई से जुड़े कई राज सामने आए हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Jun 2026 05:37 PM (IST)
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  • पटना में कोचिंग संचालकों का विवाद; रौशन आनंद गिरफ्तार.
  • खान सर की करोड़ों अनुमानित आय; 100 करोड़ का ऑफर ठुकराया.
  • रौशन आनंद का आर्थिक संघर्ष; कमाई कोचिंग फीस पर निर्भर.

बिहार की राजधानी पटना इस समय शिक्षा के गढ़ के साथ-साथ कोचिंग संचालकों के बीच आपसी रंजिश का बड़ा अखाड़ा बन चुकी है. अपने अनोखे और देसी अंदाज में पढ़ाने के लिए मशहूर खान सर के कोचिंग संस्थान पर पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी और हमले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है. इस हाई-प्रोफाइल विवाद ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के मुख्य संचालक रौशन आनंद को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया. इस बड़ी कानूनी कार्रवाई के बाद अब इंटरनेट पर इन दोनों बड़े गुरुओं की कमाई और कुल संपत्ति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

खान सर का संघर्ष और सेना का सपना

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी खान सर की कहानी बेहद दिलचस्प है, जो आज देश के लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं. उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भूगोल विषय में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है. खान सर का शुरुआती सपना देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में भर्ती होने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. शारीरिक कमियों और हालातों के चलते वे फौज में तो नहीं जा सके, लेकिन आज वे डिजिटल दुनिया के माध्यम से देश के सबसे बड़े ऑनलाइन शिक्षकों में से एक बनकर उभर चुके हैं.

खान सर की करोड़ों की कुल संपत्ति

इस बड़े विवाद के बीच सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक हर जगह खान सर की कुल संपत्ति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि खान सर ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अपनी असल संपत्ति का कोई वित्तीय खुलासा नहीं किया है. इसके बावजूद विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और बाजार के आकलनों के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 5 करोड़ रुपये से लेकर 20 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है. उनकी यह पूरी संपत्ति पिछले कुछ सालों में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण खड़ी हुई है.

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डिजिटल प्लेटफॉर्म से बंपर मासिक आय

खान सर की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया उनका बेहद लोकप्रिय यूट्यूब चैनल और उनके खुद के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म हैं. इन डिजिटल माध्यमों की बदौलत खान सर हर महीने आसानी से करीब 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की मोटी कमाई कर लेते हैं. इस बड़ी डिजिटल इनकम के अलावा पटना में चलने वाली उनकी विशाल ऑफलाइन कोचिंग क्लास से भी हर महीने एक अलग और मोटी कमाई होती है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं.

जब लात मार दिया 100 करोड़ का ऑफर

खान सर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे आज भी बेहद गरीब बच्चों को बहुत ही सस्ती और नाममात्र की फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं. जब देश के एडटेक बाजार में बड़ी-बड़ी कंपनियां करोड़ों के पैकेज दे रही थीं, तब खान सर को भी एक नामी कंपनी की तरफ से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बड़ा बिजनेस ऑफर मिला था. मगर उन्होंने गरीब छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उस 100 करोड़ रुपये के विशाल ऑफर को लात मार दी थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है.

रौशन आनंद की संपत्ति 

विवाद के दूसरे केंद्र में मौजूद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रौशन आनंद सर की कुल संपत्ति को लेकर बाजार में कोई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है. एक प्राइवेट शिक्षक और कोचिंग संचालक होने की वजह से उनकी आय का पूरा गणित सीधे तौर पर उनके पास पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और उनसे मिलने वाली फीस पर ही निर्भर करता है. सरकारी रिकॉर्ड या वित्तीय दस्तावेजों में उनकी कुल नेटवर्थ का कोई भी प्रमाणित या पुख्ता डेटा सार्वजनिक रूप से कभी भी सामने नहीं आ पाया है.

सहरसा से पटना तक का आर्थिक संघर्ष

रौशन आनंद की शुरुआती जिंदगी और उनका बैकग्राउंड बेहद कड़े आर्थिक संघर्षों से भरा रहा है. वे मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं और पटना आने के बाद उन्होंने अपने जीवन में भयंकर तंगी के दिन देखे हैं. उनके शुरुआती संघर्ष का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्थिक तंगी के दिनों में वे कई बार छात्रों को पढ़ाने के एवज में फीस की जगह उनसे अपने रहने और खाने-पीने का इंतजाम करवाते थे, ताकि वे अपना गुजारा कर सकें.

ज्ञान बिंदु एकेडमी की ऐतिहासिक शुरुआत

अपने इसी कड़े संघर्ष को जारी रखते हुए रौशन आनंद ने 1 सितंबर 2017 को अपने एक करीबी दोस्त की वित्तीय मदद से पटना में 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' की नींव रखी थी. इस संस्थान की शुरुआत महज 50 छात्रों के साथ एक छोटे से कमरे से हुई थी. लेकिन समय के साथ रौशन आनंद की कड़ी मेहनत रंग लाई और आज उनका यह सेंटर बिहार समेत पूरे देश में सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका है.

कमाई के मामले में कौन है आगे?

अगर दोनों शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और लोकप्रियता की आपस में सीधी तुलना की जाए, तो खान सर का पलड़ा रौशन आनंद के मुकाबले काफी ज्यादा भारी नजर आता है. खान सर के पास जहां करोड़ों की ग्लोबल डिजिटल रीच, यूट्यूब और मोबाइल ऐप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो उन्हें हर महीने लाखों रुपये की पैसिव इनकम देता है. वहीं रौशन आनंद की पूरी कमाई मुख्य रूप से उनके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर और स्थानीय छात्रों की फीस तक ही सीमित है, जिसके चलते डिजिटल रेवेन्यू में खान सर बहुत आगे निकल जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Patna Khan Sir Coaching Case: खान सर पर कितनी धाराओं में दर्ज हुआ केस, कम से कम कितने साल की हो सकती है सजा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 05:37 PM (IST)
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