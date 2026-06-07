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अमेरिका में क्या है पानी की सप्लाई का सिस्टम, वहां भारत की तरह घरों की छतों पर टंकियां क्यों नहीं रखते लोग?
भारत और अमेरिका में पानी की सप्लाई का सिस्टम पूरी तरह अलग है. भारत में कम दबाव और कुछ घंटों की सप्लाई के कारण घरों की छत पर पानी की टंकियां लगाना अनिवार्य होता है. आइए जानें अमेरिका का क्या सिस्टम है.
भारत के किसी भी शहर या गांव में घरों की छतों पर प्लास्टिक या कंक्रीट की बड़ी-बड़ी पानी की टंकियां दिखाई देना एक बेहद आम बात है. इसके विपरीत, जब हम अमेरिकी फिल्मों या तस्वीरों में वहां के रिहाइशी इलाकों को देखते हैं, तो मकानों की छतें पूरी तरह सपाट या ढलवा होती हैं, लेकिन उन पर कोई टंकी नजर नहीं आती. दोनों देशों के बीच पानी के इस बुनियादी ढांचे का यह अंतर केवल दिखावे का नहीं है, बल्कि इसके पीछे दोनों देशों की वॉटर सप्लाई इंजीनियरिंग, बिजली की उपलब्धता, भौगोलिक परिस्थितियां और मकान बनाने की तकनीक का एक बहुत बड़ा और गहरा इतिहास छिपा हुआ है.
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Published at : 07 Jun 2026 06:34 PM (IST)
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