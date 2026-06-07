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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअमेरिका में क्या है पानी की सप्लाई का सिस्टम, वहां भारत की तरह घरों की छतों पर टंकियां क्यों नहीं रखते लोग?

अमेरिका में क्या है पानी की सप्लाई का सिस्टम, वहां भारत की तरह घरों की छतों पर टंकियां क्यों नहीं रखते लोग?

भारत और अमेरिका में पानी की सप्लाई का सिस्टम पूरी तरह अलग है. भारत में कम दबाव और कुछ घंटों की सप्लाई के कारण घरों की छत पर पानी की टंकियां लगाना अनिवार्य होता है. आइए जानें अमेरिका का क्या सिस्टम है.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Jun 2026 06:34 PM (IST)
भारत और अमेरिका में पानी की सप्लाई का सिस्टम पूरी तरह अलग है. भारत में कम दबाव और कुछ घंटों की सप्लाई के कारण घरों की छत पर पानी की टंकियां लगाना अनिवार्य होता है. आइए जानें अमेरिका का क्या सिस्टम है.

भारत के किसी भी शहर या गांव में घरों की छतों पर प्लास्टिक या कंक्रीट की बड़ी-बड़ी पानी की टंकियां दिखाई देना एक बेहद आम बात है. इसके विपरीत, जब हम अमेरिकी फिल्मों या तस्वीरों में वहां के रिहाइशी इलाकों को देखते हैं, तो मकानों की छतें पूरी तरह सपाट या ढलवा होती हैं, लेकिन उन पर कोई टंकी नजर नहीं आती. दोनों देशों के बीच पानी के इस बुनियादी ढांचे का यह अंतर केवल दिखावे का नहीं है, बल्कि इसके पीछे दोनों देशों की वॉटर सप्लाई इंजीनियरिंग, बिजली की उपलब्धता, भौगोलिक परिस्थितियां और मकान बनाने की तकनीक का एक बहुत बड़ा और गहरा इतिहास छिपा हुआ है.

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भारत के अधिकांश शहरों में नगरपालिका द्वारा पानी की सप्लाई दिन में सिर्फ कुछ तय घंटों के लिए ही की जाती है. इसके अलावा, सरकारी पाइपलाइनों में पानी का दबाव इतना कम होता है कि वह बिना मोटर के मकान की ऊपरी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाता. इसी वजह से भारतीय घरों में नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक और छत पर ओवरहेड टैंक लगाना मजबूरी बन जाता है.
भारत के अधिकांश शहरों में नगरपालिका द्वारा पानी की सप्लाई दिन में सिर्फ कुछ तय घंटों के लिए ही की जाती है. इसके अलावा, सरकारी पाइपलाइनों में पानी का दबाव इतना कम होता है कि वह बिना मोटर के मकान की ऊपरी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाता. इसी वजह से भारतीय घरों में नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक और छत पर ओवरहेड टैंक लगाना मजबूरी बन जाता है.
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वहीं अमेरिका का म्यूनिसिपल वॉटर सिस्टम पूरी तरह अलग है. वहां के हर घर में साल के 365 दिन और 24 घंटे बेहद हाई प्रेशर के साथ पानी की निर्बाध सप्लाई की जाती है, जिससे टंकियों की जरूरत ही खत्म हो जाती है.
वहीं अमेरिका का म्यूनिसिपल वॉटर सिस्टम पूरी तरह अलग है. वहां के हर घर में साल के 365 दिन और 24 घंटे बेहद हाई प्रेशर के साथ पानी की निर्बाध सप्लाई की जाती है, जिससे टंकियों की जरूरत ही खत्म हो जाती है.
Published at : 07 Jun 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Water Tanks On Roof American Municipal Water Supply Water Pressure In US USA Water Supply System

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