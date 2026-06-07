अमेरिका में क्या है पानी की सप्लाई का सिस्टम, वहां भारत की तरह घरों की छतों पर टंकियां क्यों नहीं रखते लोग?

भारत के अधिकांश शहरों में नगरपालिका द्वारा पानी की सप्लाई दिन में सिर्फ कुछ तय घंटों के लिए ही की जाती है. इसके अलावा, सरकारी पाइपलाइनों में पानी का दबाव इतना कम होता है कि वह बिना मोटर के मकान की ऊपरी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाता. इसी वजह से भारतीय घरों में नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक और छत पर ओवरहेड टैंक लगाना मजबूरी बन जाता है.