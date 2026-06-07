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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG Price Hike: अमेरिका, चीन और पाकिस्तान में कितने का मिलता है एक सिलेंडर, क्या भारत में सच में सबसे सस्ती है LPG?

LPG Price Hike: अमेरिका, चीन और पाकिस्तान में कितने का मिलता है एक सिलेंडर, क्या भारत में सच में सबसे सस्ती है LPG?

LPG Price Hike: भारत में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि अमेरिका चीन और पाकिस्तान में एलपीजी की कितनी कीमत है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Jun 2026 11:27 AM (IST)
LPG Price Hike: भारत में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि अमेरिका चीन और पाकिस्तान में एलपीजी की कितनी कीमत है.

LPG Price Hike: 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹29 की बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने इस बढ़ोतरी की वजह पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में संभावित रूकावटों को बताया है. कीमत बढ़ने के बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय का यह कहना है कि भारत में अब भी घरेलू उपभोक्ताओं को दुनिया और पड़ोसी देशों की तुलना में सस्ती गैस मिल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में एलपीजी की क्या कीमत है.

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हालांकि घरेलू एलपीजी की कीमतों में ₹29 की बढ़ोतरी हुई है इसके बावजूद भी भारतीय उपभोक्ताओं को सरकार से काफी मदद मिलती है. एक स्टैंडर्ड 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत लगभग ₹942 है. इसी के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹30 की सब्सिडी के बाद यही सिलेंडर लगभग ₹642 का मिलता है.
हालांकि घरेलू एलपीजी की कीमतों में ₹29 की बढ़ोतरी हुई है इसके बावजूद भी भारतीय उपभोक्ताओं को सरकार से काफी मदद मिलती है. एक स्टैंडर्ड 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत लगभग ₹942 है. इसी के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹30 की सब्सिडी के बाद यही सिलेंडर लगभग ₹642 का मिलता है.
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यह कहानी पूरी तरह से सही नहीं है कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती एलपीजी देता है. हालांकि सरकारी सब्सिडी यह पक्का करती है कि भारतीय परिवारों को असल इंटरनेशनल मार्केट की कीमत से काफी कम कीमत चुकानी पड़े. इससे कई मामलों में एलपीजी ग्लोबल दरों की तुलना में 45% से 60% तक सस्ती हो जाती है.
यह कहानी पूरी तरह से सही नहीं है कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती एलपीजी देता है. हालांकि सरकारी सब्सिडी यह पक्का करती है कि भारतीय परिवारों को असल इंटरनेशनल मार्केट की कीमत से काफी कम कीमत चुकानी पड़े. इससे कई मामलों में एलपीजी ग्लोबल दरों की तुलना में 45% से 60% तक सस्ती हो जाती है.
Published at : 07 Jun 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Cooking Gas LPG PRICE HIKE

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