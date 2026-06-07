यह कहानी पूरी तरह से सही नहीं है कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती एलपीजी देता है. हालांकि सरकारी सब्सिडी यह पक्का करती है कि भारतीय परिवारों को असल इंटरनेशनल मार्केट की कीमत से काफी कम कीमत चुकानी पड़े. इससे कई मामलों में एलपीजी ग्लोबल दरों की तुलना में 45% से 60% तक सस्ती हो जाती है.