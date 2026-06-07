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LPG Price Hike: अमेरिका, चीन और पाकिस्तान में कितने का मिलता है एक सिलेंडर, क्या भारत में सच में सबसे सस्ती है LPG?
LPG Price Hike: भारत में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि अमेरिका चीन और पाकिस्तान में एलपीजी की कितनी कीमत है.
LPG Price Hike: 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹29 की बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने इस बढ़ोतरी की वजह पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में संभावित रूकावटों को बताया है. कीमत बढ़ने के बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय का यह कहना है कि भारत में अब भी घरेलू उपभोक्ताओं को दुनिया और पड़ोसी देशों की तुलना में सस्ती गैस मिल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में एलपीजी की क्या कीमत है.
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Published at : 07 Jun 2026 11:27 AM (IST)
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