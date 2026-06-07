एक मैच खेलकर कितना कमाएंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें टीम इंडिया में आने के बाद कितनी बढ़ गई मैच फीस?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने.

उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है.

टी20 मैच फीस ₹3 लाख; टेस्ट में ₹15 लाख तक मिलेगी.

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्हें 2026 एशियन गेम्स, आयरलैंड व इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में चुना गया है. 15 साल के इस बल्लेबाज ने आईपीएल के शानदार सीजन से क्रिकेट फैंस को प्रभावित किया है. अब वे भारत की सीनियर नेशनल टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गए हैं और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे रिकार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि टीम इंडिया में शामिल होने के बाद अब उनकी कमाई में कितना इजाफा हुआ है.

टी20 इंटरनेशनल मैच फीस

भारत की सीनियर टी20 टीम में चुने जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी नेशनल टीम के लिए खेले जाने वाले हर टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए ₹300000 कमाएंगे. बीसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्रति मैच पेमेंट सिस्टम का पालन करता है. इससे यह पक्का होता है कि खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या फिर टूर्नामेंट से जुड़ी कमाई के अलावा अलग से मैच फीस मिले. क्योंकि वैभव को मुख्य रूप से टी20 सेटअप के लिए चुना गया है इस वजह से जब भी वे प्लेईंग 11 में शामिल होंगे तो उन्हें शुरू में टी20 मैच फीस मिलेगी.

ओडीआई क्रिकेट में कमाई

अगर भविष्य में वैभव को भारत की वन-डे इंटरनेशनल टीम में चुना जाता है और वे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो उनकी मैच फीस और बढ़ जाएगी. मौजूदा बीसीसीआई स्ट्रक्चर के तहत एक भारतीय खिलाड़ी हर ओडीआई मैच के लिए ₹6 लाख कमाता है.

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टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच फीस

सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में मिलता है. यह खेल का सबसे प्रतिष्ठित फॉर्मेट बना हुआ है. टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई के पेमेंट स्ट्रक्चर के तहत प्रति मैच ₹15 लाख मिलते हैं. अगर वैभव को टेस्ट टीम में जगह मिलती है तो उनकी प्रति मैच कमाई टी20 इंटरनेशनल के लिए मिलने वाली मौजूदा रकम से 5 गुना ज्यादा होगी.

अंडर-19 क्रिकेट से बड़ी छलांग

सीनियर नेशनल टीम में वैभव के आने से उनकी मैच फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. जब वे भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा थे तब बीसीसीआई खिलाड़ियों को हर दिन लगभग ₹20,000 देता था. इसकी तुलना में सीनियर टीम के लिए उनकी टी20 मैच फीस ₹300000 है. यह उनकी कमाई में सीधे 15 गुना बढ़ोतरी को दिखाता है.

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