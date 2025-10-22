कश्मीर के केसर का ईरान से सीधा ऐतिहासिक संबंध है. दरअसल ईरानी सूफी संतों ने सदियों पहले इस जगह पर केसर की फसल की शुरुआत की थी. ईरान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है जहां सालाना 300 टन केसर की खेती होती है. हालांकि कश्मीरी केसर अपनी शुद्धता और बाकी वजहों से ईरानी केसर से 60% से 75% ज्यादा महंगा होता है.