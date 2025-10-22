हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजKashmiri Saffron: कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में

Kashmiri Saffron: कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में

Kashmiri Saffron: धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर एक खास चीज के लिए काफी ज्यादा मशहूर है. इसका नाम है केसर. आइए जानते हैं कश्मीरी केसर का ईरान से क्या संबंध है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Kashmiri Saffron: धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर एक खास चीज के लिए काफी ज्यादा मशहूर है. इसका नाम है केसर. आइए जानते हैं कश्मीरी केसर का ईरान से क्या संबंध है.

Kashmiri Saffron: कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. यह न सिर्फ अपनी मनमोहक घाटियों, प्राचीन झील और झरनों की वजह से बल्कि अपने बेशकीमती लाल सोने की वजह से भी मशहूर है. अब आप सोच रहे होंगे कि यह लाल सोना आखिर क्या है. दरअसल यह लाल सोना है कश्मीरी केसर. तो आइए जानते हैं कश्मीरी केसर के बारे में सभी जानकारी और साथ ही यह भी की इसका ईरान के साथ क्या संबंध है.

1/6
कश्मीरी केसर क्रॉकस सैटिवस फूलों से निकलता है. हर फूल से तीन लाल नारंगी कलंक निकलते हैं. इन्हें केसर बनाने के लिए काफी ज्यादा सावधानी से हाथ से तोड़ा जाता है और सुखाया जाता है. 1 किलो केसर बनाने के लिए लगभग डेढ़ लाख फूलों की जरूरत होती है.
कश्मीरी केसर क्रॉकस सैटिवस फूलों से निकलता है. हर फूल से तीन लाल नारंगी कलंक निकलते हैं. इन्हें केसर बनाने के लिए काफी ज्यादा सावधानी से हाथ से तोड़ा जाता है और सुखाया जाता है. 1 किलो केसर बनाने के लिए लगभग डेढ़ लाख फूलों की जरूरत होती है.
2/6
कश्मीरी केसर अपने गहरे लाल रंग, तेज खुशबू और भरपूर स्वाद के लिए पहचाना जाता है. ईरान, स्पेन या ग्रीस में उगाए जाने वाले केसर की तुलना में कश्मीरी केसर सबसे मीठा और देखने में सबसे खूबसूरत माना जाता है.
कश्मीरी केसर अपने गहरे लाल रंग, तेज खुशबू और भरपूर स्वाद के लिए पहचाना जाता है. ईरान, स्पेन या ग्रीस में उगाए जाने वाले केसर की तुलना में कश्मीरी केसर सबसे मीठा और देखने में सबसे खूबसूरत माना जाता है.
3/6
पुलवामा जिले का पंपोर क्षेत्र कश्मीर में केसर की खेती का एक बड़ा केंद्र है. 4500 हजार हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में सालाना 4-5 टन केसर का उत्पादन होता है.
पुलवामा जिले का पंपोर क्षेत्र कश्मीर में केसर की खेती का एक बड़ा केंद्र है. 4500 हजार हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में सालाना 4-5 टन केसर का उत्पादन होता है.
4/6
कश्मीर में केसर की खेती कई चुनौतियों का सामना करती है. कभी जलवायु परिवर्तन, कम वर्षा और कभी कभार होने वाली हिंसा फसल की पैदावार को प्रभावित करती है. भारत सरकार ने 2020 में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया.
कश्मीर में केसर की खेती कई चुनौतियों का सामना करती है. कभी जलवायु परिवर्तन, कम वर्षा और कभी कभार होने वाली हिंसा फसल की पैदावार को प्रभावित करती है. भारत सरकार ने 2020 में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया.
5/6
आपको बता दें कि दुनिया का 80% केसर ईरान से आता है. लेकिन कश्मीरी केसर की मांग और कीमत काफी ज्यादा है. अमेरिका, यूरोप, कनाडा और खाड़ी देशों में तो इसकी कीमत $5000 प्रति पाउंड तक पहुंच जाती है.
आपको बता दें कि दुनिया का 80% केसर ईरान से आता है. लेकिन कश्मीरी केसर की मांग और कीमत काफी ज्यादा है. अमेरिका, यूरोप, कनाडा और खाड़ी देशों में तो इसकी कीमत $5000 प्रति पाउंड तक पहुंच जाती है.
6/6
कश्मीर के केसर का ईरान से सीधा ऐतिहासिक संबंध है. दरअसल ईरानी सूफी संतों ने सदियों पहले इस जगह पर केसर की फसल की शुरुआत की थी. ईरान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है जहां सालाना 300 टन केसर की खेती होती है. हालांकि कश्मीरी केसर अपनी शुद्धता और बाकी वजहों से ईरानी केसर से 60% से 75% ज्यादा महंगा होता है.
कश्मीर के केसर का ईरान से सीधा ऐतिहासिक संबंध है. दरअसल ईरानी सूफी संतों ने सदियों पहले इस जगह पर केसर की फसल की शुरुआत की थी. ईरान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है जहां सालाना 300 टन केसर की खेती होती है. हालांकि कश्मीरी केसर अपनी शुद्धता और बाकी वजहों से ईरानी केसर से 60% से 75% ज्यादा महंगा होता है.
Published at : 22 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Red Gold Kashmiri Saffron Pampore Saffron

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
Risk of cancer in cirrhosis: कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
नौकरी
UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget