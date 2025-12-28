Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







रूस यूक्रेन जंग को लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहा ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार (27 नवंबर) को यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा कि कीव दोनों देशों के बीच संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीकों से समाप्त करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है. अगर यूक्रेन शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष का समाधान नहीं चाहता है तो रूस अपने विशेष सैन्य अभियान के जरिए सभी लक्ष्यों को हासिल करेगा.

रॉयटर्स ने सरकारी समाचार एजेंसी टास के हवाले से बताया कि ये बयान रूस की ओर से कीव पर तड़के सुबह लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें गिराए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसमें कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 27 लोग घायल हुए हैं.

ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जहां दोनों नेता रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए आगे की बातचीत करेंगे. ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर 10 घंटे तक चली बमबारी हमारे शांति प्रयासों को रूस का जवाब थी. दोनों नेताओं ने डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़िया क्षेत्रों में सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय मुद्दों सहित कई मामलों पर चर्चा करने की योजना बनाई है.

कनाडाई पीएम ने क्या कहा

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए इच्छुक रूस की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कीव पर रूस के हालिया हमले की बर्बरता की निंदा की. उन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन इसके लिए रूस की सहमति आवश्यक है और रातों रात हमने जो बर्बरता देखी, उससे पता चलता है कि यूक्रेन के साथ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है.

कनाडा के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के लिए 2.5 अरब कनाडाई डॉलर (1.82 अरब अमेरिकी डॉलर) की आर्थिक सहायता की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ये धनराशि देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय फंड जुटाने में मदद करेगी, क्योंकि संघर्ष अभी भी जारी है.

ये भी पढ़ें

'मस्जिद नहीं, वहां सिर्फ ईंटें रखी हैं', मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण को लेकर अभिषेक बनर्जी का हुमायूं कबीर पर तंज