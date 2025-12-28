माचा के बाद अब ब्लैक सेसमे लाटे का दौर, जानिए क्यों इसे माना जा रहा 2026 का हेल्थ ड्रिंक?

कॉफी और लाटे की दुनिया में माचा के बाद अब एक नया ड्रिंक ब्लैक सेसमे लाटे धीरे-धीरे ट्रेंड पकड़ रहा है.यह ड्रिंक काले तिल से तैयार किया जाता है जो भारत में पहले से ही पूजा-पाठ, त्योहार और सर्दियों के खान-पान से जुड़ा रहा है. शरीर को गर्म रखने वाला और कैल्शियम से भरपूर माना जाने वाला यह पारंपरिक इंग्रेडिएंट अब मॉडर्न कैफे कल्चर का हिस्सा बनता दिख रहा है.दरअसल दक्षिण कोरिया फूड ट्रेंड्स के असर से ब्लैक सेसमे लाटे सोशल मीडिया और कैफे मेनू में तेजी से जगह बना रहा है. कई शेफ और फूड इनफ्लुएंसर इसके स्वाद और हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं.ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि माचा के बाद अब ब्लैक सेसमे लाटे कैसे ट्रेंड कर रहा है और इसे 2026 का हेल्थ ड्रिंक क्यों माना जा रहा है.



क्या होता है ब्लैक सेसमे लाटे?



ब्लैक सेसमे लाटे एक तरह का क्रीमी ड्रिंक होता है, जिसे पिसे हुए काले तिल को दूध या ब्लैक कॉफी के साथ मिलाकर बनाया जाता है. इसमें कॉफी सिरप की जगह तिल का पेस्ट या पाउडर फ्लेवर बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. वहीं कोरियाई कैफे में ह्युकिमजा लाटे कहा जाता है, जिसमें दूध, मीठा ब्लैक सेसमे पेस्ट और कभी-कभी एस्प्रेसो की लेयर होती है. यह ड्रिंक कैफीन के साथ भी पी जा सकती है और बिना कॉफी के भी, जिससे यह बच्चों और कैफीन से बचने वालों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है.



साउथ कोरिया में क्यों हो रहा है यह ट्रेंड?



साउथ कोरिया का कैफे कल्चर ऐसे ड्रिंक के लिए जाना जाता है, जो देखने में खूबसूरत हो और स्वाद में कंफर्टिंग लगे. ब्लैक सेसमे लाटे इसी कैटेगरी में आता है. यह यह स्वीट पोटैटो लाटे और कॉर्न लाटे जैसे ड्रिंक की तरह बचपन के टेस्ट की याद दिलाता है, वह भी मॉडर्न अंदाज में.वहीं इसके ट्रेंड होने की बड़ी वजह ब्लैक सेसमे का टेस्ट कोरिया और एशियाई डेजर्ट से जुड़ा रहा है, इसलिए यह नया होते हुए भी जाना पहचाना लगता है.इसके अलावा कोविड के बाद हेल्दी और फंक्शनल ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ी है, इसलिए भी यह ट्रेंड में है.वहीं ब्लैक को बाल, स्किन, हार्ट और हार्मोन हेल्थ से जोड़ा जाता है. इसके अलावा इसका ग्रे ब्लैक सर्वल लुक सोशल मीडिया पर काफी आकर्षक लगता है, जिसकी वजह से भी या ट्रेंड कर रहा है.



क्यों कहा जा रहा है ब्लैक सेसमे लाटे को 2026 का हेल्थ ड्रिंक?



ब्लैक सेसमे लाटे कई वैलनेस ट्रेंड्स के साथ मेल खाता है, जैसे प्लांट बेस्ड फैट, मिनरल रीच इंग्रेडिएंट्स और पारंपरिक खान पान की वापसी.वहीं ब्लैक सेसमे सीड्स में मौजूद पोषक तत्व इसे खास बनाते हैं. इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं.इसके अलावा सिर्फ एक टेबल स्पून काले तिल से अच्छी मात्रा में कैल्शियम और एनर्जी मिल सकती है.इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि यूथ केटेगरी से जुड़े हाई प्रोफाइल इवेंट्स और शादियों में यह ड्रिंक पहले से ही पसंद की जा रही है. इसकी विजुअल अपील और हेल्थ बेनिफिट्स दोनों ही इसे अलग बनाते हैं.



ब्लैक सेसमे के हेल्थ बेनिफिट्स



परंपरागत रूप से ब्लैक सेसमे को भारत के साथ-साथ कोरिया, चीन और जापान में भी ताकत और लंबी उम्र से जोड़ा जाता रहा है. रिसर्च में भी इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण की बात सामने आई है. कुछ स्टडीज के अनुसार यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद कैल्शियम और आयरन हड्डियों और खून की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इसके हेल्दी फैट और मिनरल्स हार्मोन बैलेंस, स्किन और बालों की मजबूती से भी जुड़े हैं.



घर में कैसे बनाएं कोरियन स्टाइल ब्लैक सेसमे लाटे?



ब्लैक सेसमे लाटे को घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है. इसमें हल्का टोस्ट किया हुआ काला तिल, दूध, थोड़ा स्वीटनर और चाहे तो कॉफी मिलाई जा सकती है. इसे गर्म, ठंडा या फ्रेपे स्टाइल में भी पिया जा सकता है.

