इंडियन सिनेमा का भविष्य हैं ये 10 डायरेक्टर, 2025 में साबित हो गया, एक की उम्र तो सिर्फ 28
2025 में इंडियन सिनेमा पर राज करने वाले टॉप 10 डायरेक्टर्स की लिस्ट में आदित्य धर पहले नंबर पर हैं. सबसे चौंकाने वाली एंट्री 28 साल के आर्यन खान की रही. जिन्होंने दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई.
2025 में इंडियन सिनेमा ने एक के बाद एक शानदार फिल्में और शो दर्शकों के सामने पेश किए. कुछ ने तो फैंस का दिल छू लिया और उनके पसंदीदा बन गए. अब, जैसे-जैसे यह साल खत्म हो रहा है, हमें उन डायरेक्टर्स की पहचान करनी चाहिए. जिन्होंने अपने अद्भुत काम से सिनेमा को नया रंग दिया. इसके साथ ही सिनेमा जगत को बेहतरीन अनुभव दिया. 2025 ने हमें कुछ ऐसे फिल्ममेकर्स दिए, जिनके नाम हम अगले साल 2026 भी याद रखेंगे.
Published at : 28 Dec 2025 06:49 AM (IST)
