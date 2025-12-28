बिहार के जुमई में भीषण ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे नदी में गिरे, कई पुल से लटके
Bihar Train Accident: जसीडीह-झाझा रेलखंड पर टेलवा बाजार के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कई डिब्बे बडुआ नदी में गिर गए और पटरी उखड़ने से अप-डाउन लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया.
पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत जसीडीह–झाझा रेलखंड पर शनिवार (27 दिसंबर) को एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया. यह दुर्घटना जमुई जिले के सिमुलतला स्थित टेलवा बाजार हॉट के पास बडुआ नदी पुल संख्या 676 के समीप हुई. सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरकर नदी में जा गिरे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ये घटना करीब रात 11:30 बजे की है. अप लाइन से आ रही मालगाड़ी जैसे ही पुल के पास पहुंची, अचानक पटरी उखड़ गई. हादसे में 3 डिब्बे सीधे बडुआ नदी में गिर गए, जबकि दो डिब्बे पुल पर लटकते रह गए. इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए और एक-दूसरे पर चढ़ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑफ लाइन की पटरी उखड़कर डाउन लाइन में जा सिमटी.
अप और डाउन लाइन पूरी तरह बाधित
इस दुर्घटना के बाद जसीडीह–झाझा रेलखंड पर अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है. कई यात्री और मालगाड़ियां रास्ते में ही रोक दी गई हैं. रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों के रूट बदलने और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यातायात बुरी तरह प्रभावित है.
राहत-बचाव में जुटी टीमें
हादसे की सूचना मिलते ही आरपीएफ, रेलवे पुलिस और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई. भारी क्रेनों की मदद से पटरी और डिब्बों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. रेल अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता पटरी को जल्द से जल्द क्लियर कर परिचालन बहाल करने की है.
कोई हताहत नहीं, जांच के आदेश
इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है. रेलवे ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं. प्रारंभिक तौर पर पटरी की तकनीकी खराबी या भार अधिक होने की आशंका जताई जा रही है. जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.
