हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा

इस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा

यूरोप के एक देश में एक ऐसा दौर भी था, जब कानून इंसानियत के खिलाफ हो गया था और औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया था. आइए जानें कि वो कौन सा देश था और ऐसा क्यों हुआ.

By : निधि पाल  | Updated at : 27 Jan 2026 06:50 PM (IST)
यूरोप के एक देश में एक ऐसा दौर भी था, जब कानून इंसानियत के खिलाफ हो गया था और औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया था. आइए जानें कि वो कौन सा देश था और ऐसा क्यों हुआ.

सोचिए एक ऐसा देश, जहां किसी महिला से यह पूछने का भी हक नहीं था कि वह मां बनना चाहती है या नहीं. जहां गर्भ ठहरते ही उसका शरीर सरकार की संपत्ति मान लिया जाता था. जहां अस्पताल नहीं, पुलिस तय करती थी कि महिला अपराधी है या नहीं. एक ऐसा दौर, जब बच्चा पैदा करना देशभक्ति माना जाता था और अबॉर्शन मौत या जेल का रास्ता होती थी. यह कहानी है उस देश की, जहां डर ने मां बनने को मजबूरी बना दिया था.

यह डरावनी हकीकत रोमानिया की है. साल 1966 में वहां के तानाशाह शासक निकोलाए चाउशेस्कु ने एक कानून लागू किया, जिसे डिक्री 770 कहा गया. इस कानून का मकसद साफ था- देश की आबादी को तेजी से बढ़ाना. सरकार को लगता था कि ज्यादा जनसंख्या से रोमानिया ताकतवर बनेगा, लेकिन इसके लिए महिलाओं की आजादी की कुर्बानी दे दी गई.
यह डरावनी हकीकत रोमानिया की है. साल 1966 में वहां के तानाशाह शासक निकोलाए चाउशेस्कु ने एक कानून लागू किया, जिसे डिक्री 770 कहा गया. इस कानून का मकसद साफ था- देश की आबादी को तेजी से बढ़ाना. सरकार को लगता था कि ज्यादा जनसंख्या से रोमानिया ताकतवर बनेगा, लेकिन इसके लिए महिलाओं की आजादी की कुर्बानी दे दी गई.
डिक्री 770 के तहत अबॉर्शन को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया. केवल कुछ खास हालात में ही गर्भपात की अनुमति थी, जैसे महिला की जान खतरे में हो या वह पहले से कई बच्चों की मां हो. इसके अलावा अबॉर्शन कराने वाली महिला और डॉक्टर दोनों को जेल की सजा दी जाती थी. गर्भनिरोधक साधनों पर भी कड़ी रोक लगा दी गई.
डिक्री 770 के तहत अबॉर्शन को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया. केवल कुछ खास हालात में ही गर्भपात की अनुमति थी, जैसे महिला की जान खतरे में हो या वह पहले से कई बच्चों की मां हो. इसके अलावा अबॉर्शन कराने वाली महिला और डॉक्टर दोनों को जेल की सजा दी जाती थी. गर्भनिरोधक साधनों पर भी कड़ी रोक लगा दी गई.
Published at : 27 Jan 2026 06:49 PM (IST)
