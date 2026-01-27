इस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा

डिक्री 770 के तहत अबॉर्शन को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया. केवल कुछ खास हालात में ही गर्भपात की अनुमति थी, जैसे महिला की जान खतरे में हो या वह पहले से कई बच्चों की मां हो. इसके अलावा अबॉर्शन कराने वाली महिला और डॉक्टर दोनों को जेल की सजा दी जाती थी. गर्भनिरोधक साधनों पर भी कड़ी रोक लगा दी गई.