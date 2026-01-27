एक्सप्लोरर
इस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा
यूरोप के एक देश में एक ऐसा दौर भी था, जब कानून इंसानियत के खिलाफ हो गया था और औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया था. आइए जानें कि वो कौन सा देश था और ऐसा क्यों हुआ.
सोचिए एक ऐसा देश, जहां किसी महिला से यह पूछने का भी हक नहीं था कि वह मां बनना चाहती है या नहीं. जहां गर्भ ठहरते ही उसका शरीर सरकार की संपत्ति मान लिया जाता था. जहां अस्पताल नहीं, पुलिस तय करती थी कि महिला अपराधी है या नहीं. एक ऐसा दौर, जब बच्चा पैदा करना देशभक्ति माना जाता था और अबॉर्शन मौत या जेल का रास्ता होती थी. यह कहानी है उस देश की, जहां डर ने मां बनने को मजबूरी बना दिया था.
1/7
2/7
Published at : 27 Jan 2026 06:49 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा
जनरल नॉलेज
6 Photos
दोस्त ने पार्टी का वादा किया था, लेकिन अब मुकर गया...क्या इस मामले में भी हो सकता केस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अंतरिक्ष में अलग तरह से बीतता है समय, जानें यह धरती से कितना तेज या धीमा होता है?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion