सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी है. यह वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एनाहाइम हिल्स इलाके का बताया जा रहा है, जहां दिनदहाड़े एक ज्वेलरी स्टोर में फिल्मी अंदाज में लूट को अंजाम दिया गया. नकाबपोश बदमाशों ने न सिर्फ कानून का डर खत्म कर दिया, बल्कि खुलेआम कार से स्टोर में घुसकर लाखों की ज्वेलरी लूट ली. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब इंटरनेट पर तूफान मचा रही है.

एसयूवी लेकर फिल्मी अंदाज में स्टोर में घुसे लुटेरे

वायरल फुटेज की शुरुआत में देखा जा सकता है कि ज्वेलरी स्टोर के अंदर दो लोग शांत बैठे हुए नजर आते हैं. स्टोर के कांच के फ्रंट डोर के बाहर एक वाहन खड़ा दिखाई देता है, जो सीधे प्रवेश द्वार की लाइन में है. कुछ ही सेकंड बाद वह वाहन अचानक तेज रफ्तार में आगे बढ़ता है और जोरदार टक्कर के साथ कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और दरवाजे का पूरा फ्रेम उखड़ जाता है.

लूट ले गए 10 करोड़ रुपये?

अगले ही पल तीन नकाबपोश संदिग्ध, जो पूरी तरह काले कपड़ों में हैं, स्टोर के अंदर घुसकर कांच की डिस्प्ले केस तोड़ते हुए ज्वेलरी समेटने लगते हैं. उनके हाथ इतनी तेजी से चलते नजर आते हैं मानो यह सब पहले से प्लान किया गया हो. वहीं चौथा आरोपी टूटे हुए दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर की ओर नजर बनाए रखता है, जो साफ तौर पर लुकआउट की भूमिका निभा रहा है. दावा किया जा रहा है कि लुटेरे करीब 10 लाख डॉलर की लूट करके भाग गए हैं.

यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

वीडियो देख यूजर्स ने उठाए सवाल

इस दौरान स्टोर के अंदर मौजूद एक शख्स, जो आगे की ओर बैठा था, अचानक खड़ा हो जाता है. उसके दाहिने हाथ में मोबाइल फोन नजर आता है, लेकिन वह पूरी तरह सन्न रह जाता है, कुछ पलों तक वह बिना हिले खड़ा रहता है, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसके सामने क्या हो रहा है. यह दृश्य वीडियो में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला माना जा रहा है. कुछ लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा, “इतने विकसित देश में भी ज्वेलरी स्टोर्स सुरक्षित नहीं हैं, आम आदमी कैसे बचे?”

यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम