दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी ने एक बार फिर से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले चार सालों में जनवरी से सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. दिल्ली में 2022 के बाद जनवरी से सबसे अधिक बारिश हुई और ये बढ़कर 24mm हो गया. हाल के सालों में जनवरी का सबसे अधिक वर्षा वाला दिन आठ जनवरी 2022 रहा. इस महीने, दिल्ली में 23 जनवरी को 19.8 मिमी वर्षा हुई थी.

दिल्ली में मंगलवार (27 जनवरी) की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे. मौसम विभाग (IMD) ने सुबह में कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था. सफदरजंग वेदर स्टेशन पर अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामन्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

28 जनवरी को तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान

हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, फिर भी इसे ठंड का दिन नहीं कहा जा सकता क्योंकि कल (28 जनवरी) तापमान में फिर से वृद्धि होने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह पहला दिन है जब ठंड के लक्षण मौजूद हैं.

कहां कितनी हुई बारिश

सुबह 11.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक कुछ वेदर स्टेशन पर जमकर बारिश हुई. पालम में 10.6 mm, रिज में 10.2 mm, सफदरजंग में 4.2 mm, लोधी रोड में 3.4 mm और आर्यानगर में 3.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच बारिश धीरे-धीरे कम हो गई. नतीजा ये हुआ कि पालम में 0.6 mm, रिज में 1.2 mm, आर्यानगर में 0.1 mm और मयूर विहार में 1.0 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. बाकी स्टेशन पर बारिश नहीं हुई.

राजस्थान में भी बारिश के बाद बढ़ी ठंड

राजस्थान में भी मंगलवार सुबह बारिश हुई और सर्द हवाओं से ठंडक बढ़ गई. राजधानी जयपुर के कई इलाकों सहित अनेक स्थानों पर मंगलवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई. मंगलवार सुबह तक चौबीस घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की वर्षा हुई जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा. जोधपुर संभाग में कुछ जगहों पर शीत दिवस की स्थिति रही और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्का कोहरा रहा. कल 28 जनवरी से राज्य के अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा तेज उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है तथा 29-30 जनवरी को कहीं-कहीं घना कोहरा भी छाया रहेगा. एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी व एक फरवरी को पुनः राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.