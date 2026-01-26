भारत का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान और गौरव का प्रतीक है. तिरंगे से जुड़ा कोई भी मामला आते ही लोग इसे सीधे कानून और सजा से जोड़ देते हैं. लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, तथ्यों और नियमों से चलता है. यही वजह है कि तिरंगे जैसे रंगों की मिठाई या केक को लेकर फैली कई धारणाएं पूरी तरह सही नहीं हैं.