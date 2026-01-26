हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Republic day 2026: क्या तिरंगा स्टाइल मिठाई खाने से भी हो जाती है जेल, जान लें कानून

Republic day 2026: क्या तिरंगा स्टाइल मिठाई खाने से भी हो जाती है जेल, जान लें कानून

Republic day 2026: 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मिठाइयों की दुकान में तिरंगे रंग वाली मिठाइयां मिलती हैं, लेकिन क्या इनको खाना अपराध की श्रेणी में आता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Jan 2026 01:15 PM (IST)
Republic day 2026: 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मिठाइयों की दुकान में तिरंगे रंग वाली मिठाइयां मिलती हैं, लेकिन क्या इनको खाना अपराध की श्रेणी में आता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Republic day 2026: 26 जनवरी और 15 अगस्त आते ही बाजारों में तिरंगे के रंग की मिठाइयां सज जाती हैं. केसरिया, सफेद और हरे रंग की बर्फी, केक और लड्डू देखकर लोग खुशी से खरीदते भी हैं. लेकिन कई लोगों के मन में एक डर भी रहता है कि कहीं ऐसा खाना तिरंगे का अपमान तो नहीं? क्या सिर्फ तिरंगे जैसे रंग वाली मिठाई खाने से जेल तक हो सकती है? आइए जानें कि कानून इस बारे में क्या कहता है.

1/7
भारत का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान और गौरव का प्रतीक है. तिरंगे से जुड़ा कोई भी मामला आते ही लोग इसे सीधे कानून और सजा से जोड़ देते हैं. लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, तथ्यों और नियमों से चलता है. यही वजह है कि तिरंगे जैसे रंगों की मिठाई या केक को लेकर फैली कई धारणाएं पूरी तरह सही नहीं हैं.
भारत का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान और गौरव का प्रतीक है. तिरंगे से जुड़ा कोई भी मामला आते ही लोग इसे सीधे कानून और सजा से जोड़ देते हैं. लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, तथ्यों और नियमों से चलता है. यही वजह है कि तिरंगे जैसे रंगों की मिठाई या केक को लेकर फैली कई धारणाएं पूरी तरह सही नहीं हैं.
2/7
ट्राईकलर रंग की मिठाइयों को समझने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के एक अहम फैसले को जानना जरूरी है. मार्च 2021 में अदालत ने साफ कहा था कि तिरंगे की डिजाइन वाला केक काटना न तो तिरंगे का अपमान है और न ही देशद्रोह.
ट्राईकलर रंग की मिठाइयों को समझने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के एक अहम फैसले को जानना जरूरी है. मार्च 2021 में अदालत ने साफ कहा था कि तिरंगे की डिजाइन वाला केक काटना न तो तिरंगे का अपमान है और न ही देशद्रोह.
Published at : 26 Jan 2026 01:15 PM (IST)
Republic Day Republic Day 2026 Tricolour Sweets

