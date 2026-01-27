हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Party Promise Legal Rights: दोस्त ने पार्टी का वादा किया था, लेकिन अब मुकर गया...क्या इस मामले में भी हो सकता केस?

Party Promise Legal Rights: दोस्त ने पार्टी का वादा किया था, लेकिन अब मुकर गया...क्या इस मामले में भी हो सकता केस?

Party Promise Legal Rights: एक सवाल लोगों के बीच उठ रहा है कि अगर कोई दोस्त पार्टी का वादा करके मुकर जाता है तो क्या उस पर केस कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Jan 2026 02:35 PM (IST)
Party Promise Legal Rights: एक सवाल लोगों के बीच उठ रहा है कि अगर कोई दोस्त पार्टी का वादा करके मुकर जाता है तो क्या उस पर केस कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Party Promise Legal Rights: सोशल मीडिया पर एक मजेदार लेकिन कंफ्यूज करने वाली रील वायरल हो रही है. इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर कोई भी दोस्त पार्टी का वादा करके मुकर जाता है तो आप उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 73 के तहत कोर्ट में घसीट सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस बात के पीछे कितना सच है और कानून असल में क्या कहता है.

भारतीय कानून के तहत कोई वादा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब दोनों पार्टियों का इरादा कानूनी रिश्ता बनाने का हो. दोस्तों के बीच किया गया कोई भी आम वादा जैसे पार्टी देना और जन्मदिन पर ट्रीट देना एक सोशल एग्रीमेंट माना जाता है कानूनी नहीं.
भारतीय कानून के तहत कोई वादा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब दोनों पार्टियों का इरादा कानूनी रिश्ता बनाने का हो. दोस्तों के बीच किया गया कोई भी आम वादा जैसे पार्टी देना और जन्मदिन पर ट्रीट देना एक सोशल एग्रीमेंट माना जाता है कानूनी नहीं.
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 साफ तौर पर कहता है कि कानूनी इरादे के बिना किसी भी एग्रीमेंट को कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता. पार्टी देने का वादा करना कोई भी कानूनी आधार नहीं रखता है.
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 साफ तौर पर कहता है कि कानूनी इरादे के बिना किसी भी एग्रीमेंट को कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता. पार्टी देने का वादा करना कोई भी कानूनी आधार नहीं रखता है.
Published at : 27 Jan 2026 02:35 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

