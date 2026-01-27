भारतीय कानून के तहत कोई वादा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब दोनों पार्टियों का इरादा कानूनी रिश्ता बनाने का हो. दोस्तों के बीच किया गया कोई भी आम वादा जैसे पार्टी देना और जन्मदिन पर ट्रीट देना एक सोशल एग्रीमेंट माना जाता है कानूनी नहीं.