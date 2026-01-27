एक्सप्लोरर
Party Promise Legal Rights: दोस्त ने पार्टी का वादा किया था, लेकिन अब मुकर गया...क्या इस मामले में भी हो सकता केस?
Party Promise Legal Rights: एक सवाल लोगों के बीच उठ रहा है कि अगर कोई दोस्त पार्टी का वादा करके मुकर जाता है तो क्या उस पर केस कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Party Promise Legal Rights: सोशल मीडिया पर एक मजेदार लेकिन कंफ्यूज करने वाली रील वायरल हो रही है. इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर कोई भी दोस्त पार्टी का वादा करके मुकर जाता है तो आप उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 73 के तहत कोर्ट में घसीट सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस बात के पीछे कितना सच है और कानून असल में क्या कहता है.
1/6
2/6
Published at : 27 Jan 2026 02:35 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
दोस्त ने पार्टी का वादा किया था, लेकिन अब मुकर गया...क्या इस मामले में भी हो सकता केस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अंतरिक्ष में अलग तरह से बीतता है समय, जानें यह धरती से कितना तेज या धीमा होता है?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
जनरल नॉलेज
10 Photos
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर किन राज्यों की झांकियां निकलेंगी, ये कौन और कैसे किया जाता है तय?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
दोस्त ने पार्टी का वादा किया था, लेकिन अब मुकर गया...क्या इस मामले में भी हो सकता केस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion