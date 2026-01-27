हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTime In Space: क्या अंतरिक्ष में अलग तरह से बीतता है समय, जानें यह धरती से कितना तेज या धीमा होता है?

Time In Space: क्या अंतरिक्ष में अलग तरह से बीतता है समय, जानें यह धरती से कितना तेज या धीमा होता है?

Time In Space: अंतरिक्ष में समय धरती के जैसे नहीं बीतता. आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड में समय किस गति से बीतता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Jan 2026 08:29 AM (IST)
Time In Space: अंतरिक्ष में समय धरती के जैसे नहीं बीतता. आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड में समय किस गति से बीतता है.

Time In Space: यह सुनने में काफी अजीब लग सकता है लेकिन असल में ब्रह्मांड में हर जगह समय एक जैसा नहीं बीतता. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट धरती पर रहने वाले लोगों की तुलना में समय को थोड़ा अलग तरह से महसूस करते हैं. आइए जानते हैं क्या होती है इसके पीछे की वजह.

यह विचार की समय धीमा या फिर तेज हो सकता है अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है. इस थ्योरी के मुताबिक समय निरपेक्ष नहीं है. यह ग्रेविटी और गति पर निर्भर करता है. इस घटना को टाइम डायलेशन के नाम से जाना जाता है.
यह विचार की समय धीमा या फिर तेज हो सकता है अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है. इस थ्योरी के मुताबिक समय निरपेक्ष नहीं है. यह ग्रेविटी और गति पर निर्भर करता है. इस घटना को टाइम डायलेशन के नाम से जाना जाता है.
अंतरिक्ष की तुलना में धरती पर ग्रेविटी ज्यादा है. ज्यादा ग्रेविटी स्पेस टाइम को ज्यादा मोड़ती है जिस वजह से समय का बीतना थोड़ा धीमा हो जाता है. क्योंकि आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट धरती के ग्रेविटेशनल खिंचाव से दूर रहते हैं इस वजह से ग्रेविटी आधारित फिजिक्स बताती है कि उनके लिए समय धरती पर लोगों की तुलना में थोड़ी रफ्तार से बीतना चाहिए.
अंतरिक्ष की तुलना में धरती पर ग्रेविटी ज्यादा है. ज्यादा ग्रेविटी स्पेस टाइम को ज्यादा मोड़ती है जिस वजह से समय का बीतना थोड़ा धीमा हो जाता है. क्योंकि आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट धरती के ग्रेविटेशनल खिंचाव से दूर रहते हैं इस वजह से ग्रेविटी आधारित फिजिक्स बताती है कि उनके लिए समय धरती पर लोगों की तुलना में थोड़ी रफ्तार से बीतना चाहिए.
Published at : 27 Jan 2026 08:29 AM (IST)
Space-Time Time Dilation Astronaut Aging

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

