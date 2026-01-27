अंतरिक्ष की तुलना में धरती पर ग्रेविटी ज्यादा है. ज्यादा ग्रेविटी स्पेस टाइम को ज्यादा मोड़ती है जिस वजह से समय का बीतना थोड़ा धीमा हो जाता है. क्योंकि आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट धरती के ग्रेविटेशनल खिंचाव से दूर रहते हैं इस वजह से ग्रेविटी आधारित फिजिक्स बताती है कि उनके लिए समय धरती पर लोगों की तुलना में थोड़ी रफ्तार से बीतना चाहिए.