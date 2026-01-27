एक्सप्लोरर
Time In Space: क्या अंतरिक्ष में अलग तरह से बीतता है समय, जानें यह धरती से कितना तेज या धीमा होता है?
Time In Space: अंतरिक्ष में समय धरती के जैसे नहीं बीतता. आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड में समय किस गति से बीतता है.
Time In Space: यह सुनने में काफी अजीब लग सकता है लेकिन असल में ब्रह्मांड में हर जगह समय एक जैसा नहीं बीतता. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट धरती पर रहने वाले लोगों की तुलना में समय को थोड़ा अलग तरह से महसूस करते हैं. आइए जानते हैं क्या होती है इसके पीछे की वजह.
Published at : 27 Jan 2026 08:29 AM (IST)
क्या अंतरिक्ष में अलग तरह से बीतता है समय, जानें यह धरती से कितना तेज या धीमा होता है?
