हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEarth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?

Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?

Earth Rotation: अगर हमारी धरती फिक्स्ड दिशा से हटकर उल्टी घूमने लगे तो उसका इस ग्रह पर क्या असर पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Jan 2026 09:59 AM (IST)
Earth Rotation: अगर हमारी धरती फिक्स्ड दिशा से हटकर उल्टी घूमने लगे तो उसका इस ग्रह पर क्या असर पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Earth Rotation: क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज हमेशा पूरब में ही क्यों उगता है और पश्चिम में क्यों डूबता है. साथ ही आखिर पृथ्वी के लंबे इतिहास में यह कभी भी क्यों नहीं बदला. आज भी पृथ्वी एक ही फिक्स्ड दिशा में घूम रही है. आइए जानते हैं कि अगर पृथ्वी इस फिक्स्ड दिशा के उलट घूमने लगे तो क्या होगा.

1/6
लगभग 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी सौर नेबुला नाम के गैस और धूल के घूमते हुए बादल से बनी थी. जैसे ही यह बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ा, यह एक ही दिशा में घूमने लगा. बस तभी से यह पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है.
लगभग 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी सौर नेबुला नाम के गैस और धूल के घूमते हुए बादल से बनी थी. जैसे ही यह बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ा, यह एक ही दिशा में घूमने लगा. बस तभी से यह पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है.
2/6
एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण के नियम के मुताबिक कोई भी घूमती हुई चीज तब तक उसी दिशा में घूमती रहती है जब तक उस पर कोई बहुत बड़ा बाहरी बल ना लगे. अब क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी बल नहीं लगा है इस वजह से इसकी घूमने की दिशा अरबों सालो से नहीं बदली है.
एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण के नियम के मुताबिक कोई भी घूमती हुई चीज तब तक उसी दिशा में घूमती रहती है जब तक उस पर कोई बहुत बड़ा बाहरी बल ना लगे. अब क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी बल नहीं लगा है इस वजह से इसकी घूमने की दिशा अरबों सालो से नहीं बदली है.
Published at : 27 Jan 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Earth Rotation Earth Spin Angular Momentum

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: अस्पताल में 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: अस्पताल में 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: अस्पताल में 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: अस्पताल में 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
Theaters Release This Week: सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
जनरल नॉलेज
अंतरिक्ष मिशन में कैसे काम करता है Life Support System, जानें जान बचाने के ऑप्शन?
अंतरिक्ष मिशन में कैसे काम करता है Life Support System, जानें जान बचाने के ऑप्शन?
हेल्थ
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा सुपरस्टार बने अंकल, शख्स के डांस ने हिलाया इंटरनेट
सड़क पर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा सुपरस्टार बने अंकल, शख्स के डांस ने हिलाया इंटरनेट
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget