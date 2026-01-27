एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण के नियम के मुताबिक कोई भी घूमती हुई चीज तब तक उसी दिशा में घूमती रहती है जब तक उस पर कोई बहुत बड़ा बाहरी बल ना लगे. अब क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी बल नहीं लगा है इस वजह से इसकी घूमने की दिशा अरबों सालो से नहीं बदली है.