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क्यों आपस में गोलीबारी कर एक-दूसरे की जान ले रहे भारतीय जवान?
मानसिक तनाव, काम के कठिन माहौल के कारण जवानों में फ्रैट्रिसाइड की घटनाएं होती हैं, जिन्हें समय पर काउंसलिंग और बेहतर प्रशासनिक सहयोग से रोका जा सकता है. इसके अलावा भी कई अन्य कारण होते हैं.
देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवानों और अर्द्धसैनिक बलों के बीच अपने ही साथियों पर गोली चलाने यानी फ्रैट्रिसाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं. कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे जवानों के बीच अचानक होने वाले ये खूनी संघर्ष आमतौर पर गहरे मानसिक तनाव, लगातार काम का दबाव और पारिवारिक समस्याओं के चलते होते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 08:27 PM (IST)
Tags :Indian Army Fratricide Cases
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