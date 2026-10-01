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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्यों आपस में गोलीबारी कर एक-दूसरे की जान ले रहे भारतीय जवान?

क्यों आपस में गोलीबारी कर एक-दूसरे की जान ले रहे भारतीय जवान?

मानसिक तनाव, काम के कठिन माहौल के कारण जवानों में फ्रैट्रिसाइड की घटनाएं होती हैं, जिन्हें समय पर काउंसलिंग और बेहतर प्रशासनिक सहयोग से रोका जा सकता है. इसके अलावा भी कई अन्य कारण होते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 01 Oct 2026 08:27 PM (IST)
मानसिक तनाव, काम के कठिन माहौल के कारण जवानों में फ्रैट्रिसाइड की घटनाएं होती हैं, जिन्हें समय पर काउंसलिंग और बेहतर प्रशासनिक सहयोग से रोका जा सकता है. इसके अलावा भी कई अन्य कारण होते हैं.

देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवानों और अर्द्धसैनिक बलों के बीच अपने ही साथियों पर गोली चलाने यानी फ्रैट्रिसाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं. कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे जवानों के बीच अचानक होने वाले ये खूनी संघर्ष आमतौर पर गहरे मानसिक तनाव, लगातार काम का दबाव और पारिवारिक समस्याओं के चलते होते हैं.

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हाल ही में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सीआईएसएफ कैंप के भीतर हुआ विवाद इस बात का ताजा उदाहरण है. संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों और विभिन्न जांच रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि इन दर्दनाक हादसों के पीछे सिर्फ आपसी कहासुनी ही नहीं, बल्कि कई गहरे प्रशासनिक और व्यक्तिगत कारण जिम्मेदार हैं.
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सीआईएसएफ कैंप के भीतर हुआ विवाद इस बात का ताजा उदाहरण है. संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों और विभिन्न जांच रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि इन दर्दनाक हादसों के पीछे सिर्फ आपसी कहासुनी ही नहीं, बल्कि कई गहरे प्रशासनिक और व्यक्तिगत कारण जिम्मेदार हैं.
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सुरक्षा बलों के जवान अक्सर बेहद दुर्गम इलाकों, विषम मौसम और जोखिम भरे माहौल में लगातार ड्यूटी देते हैं. लंबे समय तक अपनों से दूर रहने और लगातार तनाव में जीने के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है.
सुरक्षा बलों के जवान अक्सर बेहद दुर्गम इलाकों, विषम मौसम और जोखिम भरे माहौल में लगातार ड्यूटी देते हैं. लंबे समय तक अपनों से दूर रहने और लगातार तनाव में जीने के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है.
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ऐसे में जब किसी जवान को जरूरी पारिवारिक जिम्मेदारियों या आपात स्थिति में भी समय पर छुट्टियां नहीं मिलतीं, तो उसके भीतर अकेलापन, चिड़चिड़ापन और कुंठा बढ़ने लगती है. सही समय पर छुट्टी न मिलना या आवेदन खारिज हो जाना जवानों के दिमागी संतुलन को बुरी तरह प्रभावित करता है.
ऐसे में जब किसी जवान को जरूरी पारिवारिक जिम्मेदारियों या आपात स्थिति में भी समय पर छुट्टियां नहीं मिलतीं, तो उसके भीतर अकेलापन, चिड़चिड़ापन और कुंठा बढ़ने लगती है. सही समय पर छुट्टी न मिलना या आवेदन खारिज हो जाना जवानों के दिमागी संतुलन को बुरी तरह प्रभावित करता है.
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सेना और सुरक्षा बलों के भीतर अधिकारियों और जवानों के बीच संवादहीनता भी इस समस्या की एक बड़ी वजह है. कई बार काम की जगह पर भेदभाव, सहकर्मियों या वरिष्ठों द्वारा परेशान किया जाना, और अधिकारियों का सख्त व्यवहार जवानों को मानसिक रूप से तोड़ देता है.
सेना और सुरक्षा बलों के भीतर अधिकारियों और जवानों के बीच संवादहीनता भी इस समस्या की एक बड़ी वजह है. कई बार काम की जगह पर भेदभाव, सहकर्मियों या वरिष्ठों द्वारा परेशान किया जाना, और अधिकारियों का सख्त व्यवहार जवानों को मानसिक रूप से तोड़ देता है.
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इसके अलावा किसी विभागीय गलती पर मिलने वाली सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर भी उनके दिमाग में डर बैठा देता है. अपनी बात या शिकायत दर्ज कराने के लिए पारदर्शी और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली न होने से जवान अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं.
इसके अलावा किसी विभागीय गलती पर मिलने वाली सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर भी उनके दिमाग में डर बैठा देता है. अपनी बात या शिकायत दर्ज कराने के लिए पारदर्शी और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली न होने से जवान अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं.
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जवानों को दिन-रात लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है. कैंपों में मनोरंजन और खेलकूद के साधनों की कमी से उनका अकेलापन और बढ़ जाता है.
जवानों को दिन-रात लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है. कैंपों में मनोरंजन और खेलकूद के साधनों की कमी से उनका अकेलापन और बढ़ जाता है.
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ऐसे में जब जवानों के बीच ड्यूटी की शिफ्ट बदलने, क्वार्टर आवंटन या बच्चों की देखभाल जैसे मामूली व्यक्तिगत विषयों पर तीखी बहस होती है, तो पहले से ही मानसिक दबाव झेल रहे जवान का आपा खो जाता है. यही तात्कालिक विवाद कई बार अचानक हिंसक और जानलेवा रूप ले लेता है.
ऐसे में जब जवानों के बीच ड्यूटी की शिफ्ट बदलने, क्वार्टर आवंटन या बच्चों की देखभाल जैसे मामूली व्यक्तिगत विषयों पर तीखी बहस होती है, तो पहले से ही मानसिक दबाव झेल रहे जवान का आपा खो जाता है. यही तात्कालिक विवाद कई बार अचानक हिंसक और जानलेवा रूप ले लेता है.
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हालांकि भारतीय सेना और अन्य बलों में इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक संख्या में नहीं होतीं, लेकिन इनका होना ही चिंता का विषय है. संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच सेना में फ्रैट्रिसाइड के 7 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2014 से 2021 के बीच सेना में 18 और वायुसेना में 2 मामले सामने आए.
हालांकि भारतीय सेना और अन्य बलों में इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक संख्या में नहीं होतीं, लेकिन इनका होना ही चिंता का विषय है. संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच सेना में फ्रैट्रिसाइड के 7 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2014 से 2021 के बीच सेना में 18 और वायुसेना में 2 मामले सामने आए.
Published at : 01 Oct 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Indian Army Fratricide Cases

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