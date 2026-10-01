क्यों आपस में गोलीबारी कर एक-दूसरे की जान ले रहे भारतीय जवान?

हालांकि भारतीय सेना और अन्य बलों में इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक संख्या में नहीं होतीं, लेकिन इनका होना ही चिंता का विषय है. संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच सेना में फ्रैट्रिसाइड के 7 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2014 से 2021 के बीच सेना में 18 और वायुसेना में 2 मामले सामने आए.