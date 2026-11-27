Delimitation Bill: संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इसके पहले आज पीएम मोदी की बैठक हुई. जिसमें सरकार की परिसीमन विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटें 50 फीसदी बढ़ाई की भी चर्चा की गई है. मोदी कैबिनेट ने परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. जिसमें सभी राज्यों में बराबर अनुपात में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है. लेकिन इसके बीच यह जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर परिसीमन क्या होता है और इसके जरिए लोकसभा व विधानसभा की सीटें कैसे बढ़ती हैं या तय होती हैं.

परिसीमन क्या है और यह क्यों होता है?

परिसीमन का मतलब है कि किसी देश में या राज्य में होने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना या उसे बढ़ाना व घटाना. सीधे शब्दों में देखें तो यह तय करने की प्रक्रिया है कि कौन सा इलाका किस सांसद या विधायक के क्षेत्र में आएगा. अब सवाल है कि परिसीमन क्यों किया जाता है? दरअसल समय के साथ-साथ जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है. अगर एक क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात ज्यादा हो और दूसरे क्षेत्र में कम हो तो प्रतिनिधित्व असमान हो जाता है. इसीलिए परिसीमन कराने का मतलब है हर क्षेत्र में बराबर अनुपात में जनसंख्या हो.

इसी जनसंख्या के आधार पर ही एससी और एसटी के लिए भी आरक्षित सीटों की संख्या तय की जाती है. परिसीमन के जरिए सीमाओं का स्पष्ट क्षेत्र तय होता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनती है.

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कौन और कैसे करता है परिसीमन?

भारत में परिसीमन का काम स्वतंत्र और उच्चाधिकार प्राप्त संस्था परिसीमन आयोग तय करता है. कानून के तहत इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. इस आयोग में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनका प्रतिनिधि और उस राज्य के निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं.

कैसे तय होती हैं लोकसभा-विधानसभा की सीटें?

परिसीमन को लेकर संविधान कहता है कि जिस राज्य में जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होती है, उसे उसी अनुपात में विधानसभा और लोकसभा की सीटें दी जाती हैं. 42वें और 84वें संविधान संशोधन की मानें तो 1971 में हुई जनगणना के आधार पर 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक कुल सीटों की संख्या स्थिर रखी गई थी. संविधान का अनुच्छेद 82 बताता है कि संसद ही परिसीमन कानून बनाता है और वही तय करता है कि किस साल हुी जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल परिसीमन के लिए किया जाएगा.

कैसे बदलती हैं निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं?

इसके तहत हर राज्य के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जनसंख्या बराबर में रखने की कोशिश होती है. विधानसभा क्षेत्र आमतौर पर एक ही लोकसभा के अंदर आता है. ऐसे में परिसीमन ऐसे होता है कि एक विधानसभा क्षेत्र एक से ज्यादा जिलों में न बंटे. क्षेत्रों के भौगोलिक और प्रशासनिक कारकों का भी ध्यान रखा जाता है.

कैसे तय होती हैं आरक्षित सीटें?

अनुच्छेद 330 और 332 कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में ही एससी और एसटी की सीटें सुरक्षित की जाएं. एससी की सीटें उस क्षेत्र में रखी जाती हैं, जहां उनकी जनजातीय आबादी सबसे ज्यादा हो. ऐसा ही एससी आबादी की सीटें भी इसी तरीके से आरक्षित की जाती हैं.

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