Delimitation Bill 2026: केंद्रीय मंत्रालय ने 27 नवंबर 2026 को एक संशोधित परिसीमन विधेयक को मंजूरी दे दी है. इससे चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए जिम्मेदार निकाय पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया गया है. परिसीमन में लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को तय करना और पूरे देश की चुनावी प्रणाली में जनसंख्या के आधार पर सीटों को फिर से समायोजित करना शामिल है.

परिसीमन आयोग के सदस्य कौन हैं?

अप्रैल 2026 में पेश परिसीमन विधेयक के तहत आयोग में तीन प्राथमिक सदस्य हैं. इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए. दूसरा सदस्य भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर सीआईए द्वारा नामित चुनाव आयुक्त होता है. तीसरा संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त होता है. यह व्यवस्था राष्ट्रीय और राज्य चुनाव अधिकारियों को इस प्रक्रिया में लाती है.

एसोसिएट सदस्यों की भूमिका क्या है?

अप्रैल 2026 का विधेयक आयोग की सहायता के लिए सहयोगी सदस्यों का भी प्रावधान करता है. हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा 10 ऐसे सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित पांच लोकसभा सांसद और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित पांच विधायक.

अगर किसी राज्य में 5 से कम लोकसभा सांसद हैं तो उसके सभी सांसद एसोसिएट सदस्य बन सकते हैं. वे सुझाव दे सकते हैं और परिसीमन में मदद भी कर सकते हैं. लेकिन वे आयोग की बैठक में मतदान नहीं कर सकते या फिर इसके अंतिम निर्णय को मंजूरी नहीं दे सकते.

अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

परिसीमन अधिनियम 2002 के मुताबिक केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है. सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के जरिए से आयोग का गठन करती है. अधिसूचना में आयोग का कार्यकाल और अपना काम पूरा करने की समय सीमा तय हो सकती है. जरूरत पड़ने पर इन्हें बदला भी जा सकता है. इस वजह से यह कहना गलत है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से अध्यक्ष की नियुक्ति करता है. अधिनियम के मुताबिक निकाय के गठन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है.

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संवैधानिक आधार और कानूनी शक्ति

परिसीमन के लिए संवैधानिक ढांचा मुख्य रूप से अनुच्छेद 82 और 170 से आता है. अनुच्छेद 82 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से समायोजित करने का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.

आयुक्त द्वारा जारी और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश परिसीमन अधिनियम 2002 के मुताबिक कानून की शक्ति रखते हैं. सांसद और राज्य विधानसभाएं इन आदेशों में संशोधन नहीं कर सकती. हालांकि न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से वर्जित नहीं है. 23 जुलाई 2024 को किशोरचंद्र छगनलाल राठौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असाधारण स्थिति में सीमित समीक्षा संभव हो सकती है. अगर कोई आदेश साफ तौर से मनमाना है या फिर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है.

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