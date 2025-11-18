एक्सप्लोरर
दुनिया में भारत गोल्ड ज्वैलरी का सबसे बड़ा कंज्यूमर, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
भारत अब सोने की ज्वैलरी की दुनिया में पहले नंबर पर है. भारत में सबसे ज्यादा सोना पहना जाता है और यहां के लोग खूब पसंद भी करते हैं. आइए जानें कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन से देश हैं.
सोने की चमक सिर्फ शादियों और गिफ्ट्स तक ही सीमित नहीं है. बल्कि इसने वैश्विक बाजार की गहराई में भी अपना दबदबा बनाया है. हाल ही में दिवाली के वक्त सोने के भाव एकदम आसमान पर थे. हालांकि अब तो रेट कम हो रहे हैं. भारत में सोना पहनना सिर्फ फैशन नहीं बल्कि इमोशन भी है. भारत गोल्ड ज्वैलरी के मामले में एक नंबर पर आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है, चलिए जानें.
