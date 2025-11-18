दुनिया में भारत गोल्ड ज्वैलरी का सबसे बड़ा कंज्यूमर, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

सोने की मांग में यह बदलाव सिर्फ सांस्कृतिक रुझान का ही नहीं, बल्कि आर्थिक और निवेश-मोटिव का भी परिणाम है. भारत में शादी-त्योहार के समय सोने की मांग पहले से ज्यादा बढ़ जाती है. उच्च सोने की कीमतों, कम आयात शुल्क और इन्वेस्टमेंट की मांग ने भी हाल के वर्षों में सोना खरीदने वालों को आगे बढ़ाया है.