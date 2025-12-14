बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है. रविवार (14 दिसंबर, 2025) को यह खबर जैसे ही सामने आई कि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है इसके बाद पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जाने लगा. कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल और नगाड़े की थाप पर झूमे.

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी और जमकर मिठाइयां बांटी गईं. इस मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि हाल में एनडीए की मिली प्रचंड जीत का तोहफा बिहार को मिला है. उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश के किसी नेता को पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है.

'नितिन नबीन कर्मठ… जुझारू'

दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के मंत्री नितिन नबीन कर्मठ, जुझारू और मेहनती नेता हैं, जिनका इनाम आज इन्हें इतना बड़ा दायित्व देकर पार्टी ने दिया है. नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर दिलीप जायसवाल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर नितिन नबीन को हृदय से अभिनंदन एवं असीम शुभकामनाएं.

उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि नितिन नबीन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन को राष्ट्रीय फलक पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और करोड़ों कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करते हुए, 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में महती भूमिका निभाएंगे. उन्होंने नितिन नबीन के यशस्वी कार्यकाल के लिए ढेरों मंगलकामनाएं भी दी हैं.

डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि नितिन नबीन की पहचान राजनीति के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है. वे 14 वर्षों से पटना में श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के माध्यम से भव्य रामनवमी के आयोजन करते रहे हैं.

