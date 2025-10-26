हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Uranium Uses: यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ परमाणु हथियारों में ही नहीं होता, बल्कि इसके कई और उपयोग भी हैं. तो आइए जानते हैं किन चीजों में होता है इसका इस्तेमाल.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Oct 2025 12:27 PM (IST)
Uranium Uses: यूरेनियम का नाम आते ही लोग अक्सर परमाणु हथियारों के बारे में सोचने लगते हैं. लेकिन यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ परमाणु हथियारों के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि इसके कई और उपयोग भी हैं. आज हम बात करेंगे परमाणु हथियारों से हटकर यूरेनियम के इस्तेमाल के बारे में. तो आइए जानते हैं कि यूरेनियम किन-किन चीजों में इस्तेमाल होता है और साथ ही यह कितना महंगा होता है.

यूरेनियम का प्राथमिक गैर सैन्य उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है. यूरेनियम 235 रिएक्टरों में एक कंट्रोल विखंडन से गुजरता है जिससे भारी मात्रा में एक हीट एनर्जी निकलती है. यह ऊर्जा पानी को भाप में बदल देती है जिससे टर्बाइन बिजली पैदा करते हैं.
यूरेनियम की एनर्जी डेंसिटी इसे रक्षा क्षेत्र में खासकर नौसेना प्रणोदन में काफी जरूरी बनाता है. यूरेनियम परमाणु रिएक्टर को ईंधन प्रदान करता है जिस वजह से पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों को शक्ति मिलती है. ये पोत बिना ईंधन को भरे सालों तक यात्रा कर सकते हैं.
यूरेनियम सिर्फ ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि जीवन को भी बचाता है. यूरेनियम से कैंसर के रेडिएशन थेरेपी उपचार और मेडिकल इमेजिंग तकनीक में मदद मिलती है.
यूरेनियम काफी कठोर धातु है. इसी वजह से यह एक प्राकृतिक ढाल का भी काम करता है. यही कठोरता इसे उच्च शक्ति वाले सैया कवच और कवच भेदी गोला बारूद के उत्पादन में भी फायदेमंद बनाती है.
यूरेनियम की कीमत इस वजह से ज्यादा महंगी है क्योंकि यह काफी दुर्लभ है. अगर अक्टूबर 2025 तक की बात करें तो बाजार में इसका कारोबार लगभग 77 डॉलर प्रति पाउंड था.
अपने रेडियोएक्टिव गुणों की वजह से यूरेनियम ने कला और दैनिक जीवन में भी अपनी जगह बनाई है. इसका इस्तेमाल कभी कांच और चीनी मिट्टी की वस्तुओं को गहरा हरा या फिर पीला रंग देने के लिए भी किया जाता था.
Published at : 26 Oct 2025 12:27 PM (IST)
Nuclear Energy Uranium Power Plants

Photo Gallery

