यूरेनियम की एनर्जी डेंसिटी इसे रक्षा क्षेत्र में खासकर नौसेना प्रणोदन में काफी जरूरी बनाता है. यूरेनियम परमाणु रिएक्टर को ईंधन प्रदान करता है जिस वजह से पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों को शक्ति मिलती है. ये पोत बिना ईंधन को भरे सालों तक यात्रा कर सकते हैं.