यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?
Cheap Liquor Bottle: भारत में इस जगह अगर आप घूमने आना चाहते हैं और शराब पीना पसंद करते हैं, तो आपको बहुत सस्ते दाम पर शराब मिल जाती है. आइए आपको इसका कारण बताते हैं.
भारत में जहां ज्यादातर राज्यों में शराब पर टैक्स इतना ज्यादा है कि बोतल की कीमत दोगुनी हो जाती है, वहीं एक जगह ऐसी है, जहां मामला बिल्कुल उल्टा है. यहां शराब की कीमतें सुनकर कोई भी पहली बार में यकीन नहीं कर पाता. इस जगह 500 रुपये की ब्रांडेड शराब की बोतल 100 रुपये तक में मिल जाती है. इस कीमत का रहस्य सिर्फ दुकान के डिस्काउंट में नहीं, बल्कि वहां की आर्थिक और टैक्स नीति में छिपा है.
Published at : 01 Nov 2025 10:09 AM (IST)
