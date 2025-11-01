हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?

यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?

Cheap Liquor Bottle: भारत में इस जगह अगर आप घूमने आना चाहते हैं और शराब पीना पसंद करते हैं, तो आपको बहुत सस्ते दाम पर शराब मिल जाती है. आइए आपको इसका कारण बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 10:09 AM (IST)
Cheap Liquor Bottle: भारत में इस जगह अगर आप घूमने आना चाहते हैं और शराब पीना पसंद करते हैं, तो आपको बहुत सस्ते दाम पर शराब मिल जाती है. आइए आपको इसका कारण बताते हैं.

भारत में जहां ज्यादातर राज्यों में शराब पर टैक्स इतना ज्यादा है कि बोतल की कीमत दोगुनी हो जाती है, वहीं एक जगह ऐसी है, जहां मामला बिल्कुल उल्टा है. यहां शराब की कीमतें सुनकर कोई भी पहली बार में यकीन नहीं कर पाता. इस जगह 500 रुपये की ब्रांडेड शराब की बोतल 100 रुपये तक में मिल जाती है. इस कीमत का रहस्य सिर्फ दुकान के डिस्काउंट में नहीं, बल्कि वहां की आर्थिक और टैक्स नीति में छिपा है.

सबसे सस्ती शराब देने वाले इस राज्य का नाम गोवा है. गोवा का टैक्स स्ट्रक्चर बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है. यहां शराब पर एक्साइज ड्यूटी बेहद कम रखी गई है.
सबसे सस्ती शराब देने वाले इस राज्य का नाम गोवा है. गोवा का टैक्स स्ट्रक्चर बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है. यहां शराब पर एक्साइज ड्यूटी बेहद कम रखी गई है.
जहां दिल्ली, महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे राज्यों में शराब पर टैक्स 60-70% तक होता है, वहीं गोवा में यह केवल 20% से भी कम है. यही वजह है कि वहां 500 रुपये की बोतल 100-150 रुपये तक में उपलब्ध हो जाती है.
जहां दिल्ली, महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे राज्यों में शराब पर टैक्स 60-70% तक होता है, वहीं गोवा में यह केवल 20% से भी कम है. यही वजह है कि वहां 500 रुपये की बोतल 100-150 रुपये तक में उपलब्ध हो जाती है.
गोवा की सरकार जानती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर करता है. इसलिए उन्होंने शराब को सस्ती रखकर न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित किया, बल्कि होटल, बार और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी खूब फायदा पहुंचाया.
गोवा की सरकार जानती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर करता है. इसलिए उन्होंने शराब को सस्ती रखकर न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित किया, बल्कि होटल, बार और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी खूब फायदा पहुंचाया.
सस्ती शराब और खूबसूरत बीच मिलकर गोवा को पार्टी पैराडाइज बना देते हैं. दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में शराब पर कई तरह के टैक्स, सर्विस चार्ज और रिटेल मार्जिन जोड़ दिए जाते हैं, जिससे एक बोतल की असली कीमत दोगुनी हो जाती है.
सस्ती शराब और खूबसूरत बीच मिलकर गोवा को पार्टी पैराडाइज बना देते हैं. दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में शराब पर कई तरह के टैक्स, सर्विस चार्ज और रिटेल मार्जिन जोड़ दिए जाते हैं, जिससे एक बोतल की असली कीमत दोगुनी हो जाती है.
उदाहरण के लिए, जो बोतल गोवा में 150 रुपये की है, वही मुंबई में 400 से 500 रुपये तक बिकती है. यही कारण है कि बहुत से लोग गोवा ट्रिप के बाद ड्यूटी-फ्री शराब का स्टॉक लेकर लौटते हैं.
उदाहरण के लिए, जो बोतल गोवा में 150 रुपये की है, वही मुंबई में 400 से 500 रुपये तक बिकती है. यही कारण है कि बहुत से लोग गोवा ट्रिप के बाद ड्यूटी-फ्री शराब का स्टॉक लेकर लौटते हैं.
ध्यान देने वाली बात यह है कि गोवा से दूसरे राज्य में शराब ले जाने की एक सीमा तय है. आप केवल निर्धारित मात्रा में ही शराब बाहर ले जा सकते हैं, वरना यह कानूनी अपराध माना जाएगा.
ध्यान देने वाली बात यह है कि गोवा से दूसरे राज्य में शराब ले जाने की एक सीमा तय है. आप केवल निर्धारित मात्रा में ही शराब बाहर ले जा सकते हैं, वरना यह कानूनी अपराध माना जाएगा.
गोवा की सस्ती शराब ने न सिर्फ पर्यटकों को, बल्कि शराब उद्योग को भी एक नई पहचान दी है. यहां हर गली में छोटी वाइन शॉप या बार मिल जाता है, और कीमतें इतनी आकर्षक हैं कि कई बार लोग सिर्फ सस्ती दारू पीने के लिए गोवा की यात्रा कर डालते हैं.
गोवा की सस्ती शराब ने न सिर्फ पर्यटकों को, बल्कि शराब उद्योग को भी एक नई पहचान दी है. यहां हर गली में छोटी वाइन शॉप या बार मिल जाता है, और कीमतें इतनी आकर्षक हैं कि कई बार लोग सिर्फ सस्ती दारू पीने के लिए गोवा की यात्रा कर डालते हैं.
Published at : 01 Nov 2025 10:09 AM (IST)
