चोट, भुखमरी या फिर ज्यादा तनाव का सामना करने पर यह जेलीफिश एक जैविक चमत्कार करती है. यह बाकी जीवों की तरह मरती नहीं बल्कि अपने शुरुआती विकास के चरण में वापस लौट आती है. इस वजह से यह प्राकृतिक मृत्यु से पूरी तरह से बची हुई है और नए सिरे से जीवन को शुरू कर सकती है.