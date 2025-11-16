एक्सप्लोरर
Immortal Jellyfish: दुनिया में अमर है यह जानवर, मौत को मात देकर फिर शरीर को बना लेती है जवान
Immortal Jellyfish: इम्मोर्टल जेलीफिश एक ऐसी जेलीफिश है जिसे अमर माना जाता है. आइए जानते हैं कि कैसे यह जेलीफिश अमर है और क्या है इसके पीछे का सच.
Immortal Jellyfish: दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जो अमर है. इसका नाम है इम्मोर्टल जेलीफिश. इसका वैज्ञानिक नाम टुरिटोप्सिस डोहरनी है. इस जेलीफिश की खास बात यह है कि जब भी यह घायल, तनावग्रस्त या फिर मरने के कगार पर होती है तो यह अपने वयस्क अवस्था से वापस अपने किशोर रूप में लौट आती है. आइए जानते हैं जेलीफिश के बारे में और जानकारी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 16 Nov 2025 02:15 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश में होता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन, जानें वहां के कौन से आभूषण हैं मशहूर
जनरल नॉलेज
6 Photos
चौंका देगी इन जानवरों की बुद्धिमानी, जानिए क्या खास है दुनिया के 6 सबसे होशियार जीवों में
जनरल नॉलेज
6 Photos
नाली का पानी से लेकर कचरा तक खा-पी जाते हैं जानवर, फिर इनका पेट क्यों नहीं खराब होता?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन देशों में ताउम्र शादी के सपने ही संजोती रह जाती हैं लड़कियां, आखिर क्यों उम्रभर नहीं बन पातीं दुल्हन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion