'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान

उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दिया है. संगीत सोम ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शाहरुख ख़ान पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें 'देश का गद्दार' बताया.

संगीत सोम ने अपने बयान में कहा कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे हालात में, उनके अनुसार, कुछ लोग संवेदनशील मुद्दों को नजरअंदाज कर केवल व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आईपीएल जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की खरीद-फरोख्त की जा रही है और इसी क्रम में शाहरुख खान से जुड़ी टीम ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को लगभग 9 करोड़ रुपये में खरीदा है.

'पड़ोसी देश में जब हिंदुओं की हत्या की जा रही हो...'

बीजेपी नेता ने कहा कि जब पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या की जा रही हो, उस समय इस तरह की गतिविधियां देश की भावनाओं के खिलाफ हैं. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों को देश में रहने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए.

संगीत सोम का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अपने भाषण के दौरान संगीत सोम ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कानून-व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है. उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार के कार्यकाल में अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई और प्रदेश में अपराधियों का नेटवर्क कमजोर पड़ा है.

गौरतलब है कि हाल ही में हुई आईपीएल नीलामी में शाहरुख़ ख़ान की सह-मालिकाना वाली टीम केकेआर ने बांग्लादेशी तेP गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा.

