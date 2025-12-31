Jawaharlal Nehru Love Life: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका रहीं अवीवा बेग से सगाई कर ली है. बताया जा रहा है कि यह सगाई जनवरी 2026 की शुरुआत में राजस्थान में एक निजी समारोह के तौर पर होगी. इस खबर के बाद से नेहरू-गांधी परिवार एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में आ गया है. रेहान वाड्रा की सगाई की खबरों के बीच इतिहास के पन्ने एक बार फिर पलटे जा रहे हैं.

सवाल उठ रहा है कि जिस पहले प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत की नींव रखी, उनकी निजी जिंदगी कैसी थी? क्या जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व सिर्फ सत्ता और सिद्धांतों तक सीमित था या उनकी जिंदगी में भी इश्क और भावनाओं की भी गहरी भूमिका रही? आइए जानें.

एडविना माउंटबेटन

मीडिया रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता था. दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा चर्चा में था. एडविना, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थीं. दोनों के बीच पत्र-व्यवहार और मुलाकातों का जिक्र कई किताबों में मिलता है. इतिहासकारों का मानना है कि यह रिश्ता भावनात्मक था और जीवनभर बना रहा, हालांकि इसे लेकर दोनों ने सार्वजनिक रूप से कभी कोई औपचारिक बयान नहीं दिया.

पद्मजा नायडू

सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू का नाम भी नेहरू के करीबियों में लिया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह उल्लेख मिलता है कि दोनों के बीच गहरी मित्रता थी और कुछ समय तक शादी की अटकलें भी चलीं. हालांकि यह रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंच सका. पद्मजा नायडू स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक अहम नाम रहीं.

मृणालिनी साराभाई

प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के साथ भी नेहरू की नजदीकी की चर्चा मीडिया और किताबों में मिलती है. कला और संस्कृति में रुचि रखने वाले नेहरू मृणालिनी के काम से प्रभावित थे. हालांकि इस रिश्ते को लेकर ठोस प्रमाण कम हैं, लेकिन पत्राचार और मुलाकातों का उल्लेख जीवनी लेखकों ने किया है.

श्रद्धा माता

नेहरू के निजी सचिव एम.ओ. मथाई और लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताबों में बनारस की श्रद्धा माता का जिक्र किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेहरू और श्रद्धा माता के बीच पत्रों के जरिए संवाद होता था. यह रिश्ता उस समय सार्वजनिक भी हुआ और काफी चर्चा में रहा.

अन्य करीबी महिलाएं

कुछ रिपोर्ट्स में सुशीला नैयर और अमृत कौर जैसे नामों का भी उल्लेख मिलता है. सुशीला नैयर नेहरू की चिकित्सक और करीबी सहयोगी थीं, जबकि अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रहीं. इतिहासकारों के बीच इन रिश्तों की प्रकृति को लेकर मतभेद हैं, लेकिन यह साफ है कि ये महिलाएं नेहरू के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं.

कमला नेहरू से विवाह

ऐतिहासिक दस्तावेजों की मानें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह वर्ष 1916 में कमला नेहरू से हुआ था. यह शादी पारिवारिक सहमति से हुई और उस दौर की सामाजिक परंपराओं के अनुरूप थी. कमला नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहीं और कांग्रेस की गतिविधियों से भी जुड़ी थीं. उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और वर्ष 1936 में स्विट्जरलैंड में उनका निधन हो गया.

