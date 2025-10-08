हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lamborghini Rental Cost: शादी में बुक करते हैं लैम्बर्गिनी तो कितना आएगा खर्च, जानें एक घंटे का कितना लगेगा किराया?

Lamborghini Rental Cost: शादी में बुक करते हैं लैम्बर्गिनी तो कितना आएगा खर्च, जानें एक घंटे का कितना लगेगा किराया?

Lamborghini Rental Cost: आजकल शादियों में लग्जरी गाड़ियों का चलन काफी ज्यादा बढ़ चुका है. आइए जानते हैं लैंबोर्गिनी जैसी लग्जरी गाड़ी को बुक करने में कितना खर्चा आएगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Lamborghini Rental Cost: आजकल शादियों में लग्जरी गाड़ियों का चलन काफी ज्यादा बढ़ चुका है. आइए जानते हैं लैंबोर्गिनी जैसी लग्जरी गाड़ी को बुक करने में कितना खर्चा आएगा.

Lamborghini Rental Cost: भारत में शादियों के दौरान अब लैंबोर्गिनी जैसी लक्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगा है. जो कपल अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं वह अक्सर लैंबोर्गिनी को किराए पर लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है. आइए जानते हैं कि अगर शादी में लैंबोर्गिनी को बुक करते हैं तो कितना खर्चा आता है.

1/6
लैंबोर्गिनी किराए पर लेना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है. ज्यादातर एजेंसी इन गाड़ियों को घंटे के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे दिन के किराये पर देना पसंद करती हैं. आमतौर पर इसकी कीमत ₹1 लाख प्रतिदिन से शुरू होकर 3 लाख या उससे ज्यादा तक हो जाती है.
2/6
किराये की जगह कीमत तय करने में काफी ज्यादा भूमिका निभाती है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में लग्जरी कार रेंटल एजेंसी काफी ज्यादा मशहूर हैं. इसलिए यहां ज्यादा मांग की वजह से कीमतें ज्यादा होती हैं.
3/6
लैंबोर्गिनी के हर मॉडल का किराया अलग-अलग ही होता है. गैलार्डो जैसे पुराने मॉडल एवेंटाडोर या उरूस एसयूवी जैसे महंगे मॉडल की तुलना में किफायती हो सकते हैं. इसी के साथ इंजन पावर और डिजाइन भी इस बात को तय करते हैं कि कोई कंपनी एक दिन के लिए कितना किराया लेती है.
4/6
इसी के साथ भारत में शादी के व्यस्त मौसम के दौरान लग्जरी कारों की मांग आसमान छूने लगती है. इस दौरान किराए की कीमत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है.
5/6
हर लग्जरी कार रेंटल कंपनी के अपने अलग रेट होते हैं. कोई एजेंसी तो पैकेज में ड्राइवर भी शामिल करती हैं जबकि बाकी ड्राइवर सेवाओं के अलावा शुल्क लेती हैं.
6/6
ज्यादातर लैंबोर्गिनी रेंटल कम से कम 12 घंटे से लेकर पूरे दिन तक के लिए उपलब्ध होते हैं. हर घंटे के किराए पर लग्जरी गाड़ी बुक करना संभव नहीं है क्योंकि सुपरकारों का संचालन और रखरखाव महंगा होता है.
Published at : 08 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Embed widget