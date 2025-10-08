लैंबोर्गिनी के हर मॉडल का किराया अलग-अलग ही होता है. गैलार्डो जैसे पुराने मॉडल एवेंटाडोर या उरूस एसयूवी जैसे महंगे मॉडल की तुलना में किफायती हो सकते हैं. इसी के साथ इंजन पावर और डिजाइन भी इस बात को तय करते हैं कि कोई कंपनी एक दिन के लिए कितना किराया लेती है.