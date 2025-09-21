दुबई में रह रहे हर एक्सपैट को हेल्थ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है. इसका औसत खर्च AED 400 से 700 यानी करीब 9,500 से 16,500 रुपये तक है. इसके अलावा मूवी, शॉपिंग या आउटिंग जैसे मनोरंजन खर्च हर महीने AED 500 से 1,500 यानी लगभग 12,000 से 35,000 रुपये तक हो सकते हैं.