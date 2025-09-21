एक्सप्लोरर
Expenses In Dubai: दुबई में रहने का है मन तो बैंक में जमा कर लें इतना पैसा, जानें वहां एक महीने का खर्च कितना?
Expenses In Dubai: दुबई में रहना वाकई ग्लैमरस है, लेकिन महंगा भी। अगर आपका मन है यहां बसने का, तो बैंक बैलेंस में हर महीने एक मोटी रकम होनी चाहिए. ताकि आपका जीवन आराम से चल सके.
Expenses In Dubai: अगर आपका सपना है कि आप दुबई जैसे शानदार और ग्लोबल शहर में रहें, तो सबसे पहले वहां की महंगाई का अंदाजा होना जरूरी है. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेट्रो सिटी में से एक दुबई, अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और शानदार सुविधाओं के लिए मशहूर है, लेकिन यहां रहना सस्ता सौदा नहीं है. किराए से लेकर खाने-पीने और ट्रांसपोर्ट तक, हर चीज का दाम आपके बजट को सीधा प्रभावित करता है. आइए जानते हैं दुबई में एक व्यक्ति के रहने का औसत मासिक खर्च कितना बैठ सकता है.
Published at : 21 Sep 2025 05:24 PM (IST)
