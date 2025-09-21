हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजExpenses In Dubai: दुबई में रहने का है मन तो बैंक में जमा कर लें इतना पैसा, जानें वहां एक महीने का खर्च कितना?

Expenses In Dubai: दुबई में रहने का है मन तो बैंक में जमा कर लें इतना पैसा, जानें वहां एक महीने का खर्च कितना?

Expenses In Dubai: दुबई में रहना वाकई ग्लैमरस है, लेकिन महंगा भी। अगर आपका मन है यहां बसने का, तो बैंक बैलेंस में हर महीने एक मोटी रकम होनी चाहिए. ताकि आपका जीवन आराम से चल सके.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Sep 2025 05:25 PM (IST)
Expenses In Dubai: दुबई में रहना वाकई ग्लैमरस है, लेकिन महंगा भी। अगर आपका मन है यहां बसने का, तो बैंक बैलेंस में हर महीने एक मोटी रकम होनी चाहिए. ताकि आपका जीवन आराम से चल सके.

Expenses In Dubai: अगर आपका सपना है कि आप दुबई जैसे शानदार और ग्लोबल शहर में रहें, तो सबसे पहले वहां की महंगाई का अंदाजा होना जरूरी है. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेट्रो सिटी में से एक दुबई, अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और शानदार सुविधाओं के लिए मशहूर है, लेकिन यहां रहना सस्ता सौदा नहीं है. किराए से लेकर खाने-पीने और ट्रांसपोर्ट तक, हर चीज का दाम आपके बजट को सीधा प्रभावित करता है. आइए जानते हैं दुबई में एक व्यक्ति के रहने का औसत मासिक खर्च कितना बैठ सकता है.

1/8
दुबई में किराया सबसे बड़ी चुनौती है. शहर के सेंट्रल इलाकों जैसे Downtown या Dubai Marina में एक बेडरूम वाला फ्लैट किराए पर लेने के लिए आपको लगभग AED 6,500 से 12,000 (1.5 लाख से 2.75 लाख रुपये) देना पड़ सकता है.
दुबई में किराया सबसे बड़ी चुनौती है. शहर के सेंट्रल इलाकों जैसे Downtown या Dubai Marina में एक बेडरूम वाला फ्लैट किराए पर लेने के लिए आपको लगभग AED 6,500 से 12,000 (1.5 लाख से 2.75 लाख रुपये) देना पड़ सकता है.
2/8
अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ी दूरी पर रहते हैं तो किराया कुछ सस्ता हो सकता है. बिजली, पानी, कूलिंग और इंटरनेट जैसे बिल हर महीने अलग से देने होते हैं.
अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ी दूरी पर रहते हैं तो किराया कुछ सस्ता हो सकता है. बिजली, पानी, कूलिंग और इंटरनेट जैसे बिल हर महीने अलग से देने होते हैं.
3/8
इनका खर्च लगभग AED 600 से 1,000 आता है, यानी करीब 14,000 से 25,000 रुपये तक. गर्मियों में एसी का इस्तेमाल बढ़ने पर यह खर्च और भी ज्यादा हो सकता है.
इनका खर्च लगभग AED 600 से 1,000 आता है, यानी करीब 14,000 से 25,000 रुपये तक. गर्मियों में एसी का इस्तेमाल बढ़ने पर यह खर्च और भी ज्यादा हो सकता है.
4/8
दुबई में अगर आप मिडिल-क्लास स्टाइल में जीवन जीते हैं, तो ग्रॉसरी और खाने-पीने पर आपका हर महीने करीब AED 1,000 से 1,800 (24,000 से 45,000 रुपये) खर्च होगा.
दुबई में अगर आप मिडिल-क्लास स्टाइल में जीवन जीते हैं, तो ग्रॉसरी और खाने-पीने पर आपका हर महीने करीब AED 1,000 से 1,800 (24,000 से 45,000 रुपये) खर्च होगा.
5/8
अगर आपकी बाहर रेस्तरां में खाने-पीने की आदत है, तो यह खर्च आसानी से दोगुना हो सकता है. इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास लेना सबसे किफायती ऑप्शन है.
अगर आपकी बाहर रेस्तरां में खाने-पीने की आदत है, तो यह खर्च आसानी से दोगुना हो सकता है. इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास लेना सबसे किफायती ऑप्शन है.
6/8
इसका खर्च लगभग AED 300 से 400 होता है, यानी करीब 7,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है. अगर आप अपनी कार रखते हैं तो पेट्रोल, इंश्योरेंस और पार्किंग जैसे खर्च बजट को काफी बढ़ा सकते हैं.
इसका खर्च लगभग AED 300 से 400 होता है, यानी करीब 7,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है. अगर आप अपनी कार रखते हैं तो पेट्रोल, इंश्योरेंस और पार्किंग जैसे खर्च बजट को काफी बढ़ा सकते हैं.
7/8
दुबई में रह रहे हर एक्सपैट को हेल्थ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है. इसका औसत खर्च AED 400 से 700 यानी करीब 9,500 से 16,500 रुपये तक है. इसके अलावा मूवी, शॉपिंग या आउटिंग जैसे मनोरंजन खर्च हर महीने AED 500 से 1,500 यानी लगभग 12,000 से 35,000 रुपये तक हो सकते हैं.
दुबई में रह रहे हर एक्सपैट को हेल्थ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है. इसका औसत खर्च AED 400 से 700 यानी करीब 9,500 से 16,500 रुपये तक है. इसके अलावा मूवी, शॉपिंग या आउटिंग जैसे मनोरंजन खर्च हर महीने AED 500 से 1,500 यानी लगभग 12,000 से 35,000 रुपये तक हो सकते हैं.
8/8
अगर आप सादगी से रहना चाहते हैं तो हर महीने AED 4,000 से 6,500 (करीब 1 लाख से 1.5 लाख) में गुजारा हो सकता है. लेकिन मध्यम और आरामदायक जीवनशैली के लिए आपको AED 10,000 से 15,000 (लगभग 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये) का बजट चाहिए.
अगर आप सादगी से रहना चाहते हैं तो हर महीने AED 4,000 से 6,500 (करीब 1 लाख से 1.5 लाख) में गुजारा हो सकता है. लेकिन मध्यम और आरामदायक जीवनशैली के लिए आपको AED 10,000 से 15,000 (लगभग 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये) का बजट चाहिए.
Published at : 21 Sep 2025 05:24 PM (IST)
Tags :
DUBAI Expenses In Dubai Cost Of Living In Dubai

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
जनरल नॉलेज
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
ट्रेंडिंग
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget