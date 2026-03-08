19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें

अगर आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो कीमत में किफायती हो और अच्छा माइलेज भी अच्छा दे, तो Maruti Brezza का CNG वेरिएंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. Maruti Brezza CNG की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. अगर आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये गाड़ी आपको कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?

कितनी है गाड़ी की ऑन-रोड कीमत?

Maruti Suzuki Brezza CNG के LXi CNG वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.16 लाख रुपये के करीब है. मारुति सुजुकी ब्रेजा में RTO फीस, इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं, तो दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 10.23 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

हर महीने क्या रहेगा EMI का हिसाब?

अगर आप इस कार को खरीदते समय 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको करीब 9.23 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. मान लीजिए कि बैंक से यह लोन 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए मिलता है, तो आपको हर महीने लगभग करीब 19 हजार रुपये की EMI चुकानी होगी.

Maruti Brezza CNG का पावरट्रेन

पावर और इंजन की बात करें तो Maruti Suzuki की इस SUV में 1.5-लीटर का इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में आता है. इस गाड़ी में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है. पेट्रोल मोड में यह इंजन लगभग 99 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क देता है.

CNG मोड में इसकी पावर थोड़ी कम होकर करीब 86 bhp रह जाती है और टॉर्क लगभग 121.5 Nm मिलता है. इसलिए यह कार उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो कम खर्च में ज्यादा माइलेज वाली SUV खरीदना चाहते हैं.

