उत्तम नगर हत्याकांड: होली विवाद में मर्डर के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर, 7 गिरफ्तार

उत्तम नगर हत्याकांड: होली विवाद में मर्डर के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर, 7 गिरफ्तार

Delhi Crime News: उत्तम नगर में होली पर हुई हत्या के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर के अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया. दिल्ली बीजेपी ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Mar 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के पश्चिमी इलाके उत्तम नगर में होली के दिन हुए विवाद के बाद हुई हत्या के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. नगर निगम और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी के घर के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. इस कार्रवाई का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने स्वागत करते हुए इसे कानून व्यवस्था और न्याय के लिए जरूरी कदम बताया है.

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने होली के दिन उत्तम नगर में हुई हिंसा की घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की निर्मम घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं और दिल्ली की माताओं को गहरा दर्द देती हैं. सचदेवा ने कहा कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन द्वारा मुख्य आरोपी के परिवार के अवैध रूप से बने मकान को गिराने की कार्रवाई सही दिशा में उठाया गया सख्त कदम है. उनके मुताबिक इस तरह की कार्रवाई भविष्य में हिंसा और अतिवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए एक कड़ा संदेश साबित होगी.

उत्तम नगर में प्रशासन की सख्ती, अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर

बता दें कि, उत्तम नगर हत्याकांड के बाद प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी उमरदीन के घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई दिल्ली नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की.

कार्रवाई के दौरान बुलडोजर और अन्य उपकरणों की मदद से मकान के उस हिस्से को गिरा दिया गया जिसे अधिकारियों ने अवैध निर्माण बताया था. प्रशासन ने पूरे अभियान को सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अंजाम दिया.

भारी पुलिस बल की निगरानी में चला अतिक्रमण हटाने का अभियान

होली के दिन हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में सख्ती बढ़ा दी है. रविवार को नगर निगम की टीम जब कार्रवाई के लिए जेजे कॉलोनी पहुंची तो इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जहां भी नियमों के खिलाफ निर्माण मिलेगा, वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पानी के गुब्बारे से शुरू हुआ विवाद, हिंसा में बदली होली

गौरतलब है कि, 4 मार्च को होली के दिन उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में दो पड़ोसी परिवारों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था. जानकारी के मुताबिक एक बच्ची द्वारा फेंका गया पानी से भरा गुब्बारा सड़क पर फट गया और वहां से गुजर रही एक महिला के कपड़ों पर रंग पड़ गया. इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हुई जो धीरे-धीरे झगड़े और फिर हिंसा में बदल गई.

हमले में घायल युवक की अस्पताल में मौत

विवाद के दौरान कुछ लोगों ने 26 वर्षीय तरुण कुमार पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला.

कई आरोपी गिरफ्तार, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उमरदीन (49), जुम्मादीन (36), कमरुद्दीन (36), मुस्ताक (46), मुजफ्फर (25) और ताहिर (18) और आज इमरान उर्फ बंटी (38) को गिरफ्तार  किया गया हैं. इसके अलावा एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था. फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

Published at : 08 Mar 2026 09:55 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
Embed widget