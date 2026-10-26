राजस्थान: युवा नेता नरेश मीणा पर फिर FIR, 8 धाराओं में केस दर्ज

राजस्थान के बारां जिले में युवा नेता नरेश मीणा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ छबड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. अधिकारियों को धमकाने समेत आठ धाराओं में मामला दर्ज होने की बात सामने आई है. खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही नरेश मीणा जमानत पर जेल से बाहर आए थे. अब नए मामले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

जानकारी के मुताबिक, नरेश मीणा के खिलाफ बारां जिले के छबड़ा थाने में यह मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर में अधिकारियों को धमकाने समेत 8 धाराएं लगाई गई हैं. हालांकि, मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी और आरोपों पर आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो सकेगी.

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नरेश मीणा इससे पहले भी कई मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं. किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करने वाले नरेश मीणा के खिलाफ अब तक 40 से ज्यादा मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है.

किरोड़ी लाल मीणा पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

नई एफआईआर को लेकर नरेश मीणा ने राज्य सरकार के कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है. उनका आरोप है कि मंत्री के दबाव में उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया है.

नरेश मीणा लगातार किसानों और युवाओं की समस्याओं को उठाने का दावा करते रहे हैं. हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के पीछे उनके लगाए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने समर्थकों से खास अपील की है. उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तब भी लोग पंचायत चुनाव में उनके समर्थक प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं.

उनकी इस अपील को पंचायत चुनाव से पहले अपने समर्थकों का मनोबल बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और नरेश मीणा को लेकर अगला कदम क्या होता है.