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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: युवा नेता नरेश मीणा पर फिर FIR, 8 धाराओं में केस दर्ज

राजस्थान: युवा नेता नरेश मीणा पर फिर FIR, 8 धाराओं में केस दर्ज

राजस्थान के बारां जिले में युवा नेता नरेश मीणा के खिलाफ छबड़ा थाने में 8 धाराओं में FIR दर्ज हुई है. नरेश मीणा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Oct 2026 09:00 AM (IST)
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राजस्थान के बारां जिले में युवा नेता नरेश मीणा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ छबड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. अधिकारियों को धमकाने समेत आठ धाराओं में मामला दर्ज होने की बात सामने आई है. खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही नरेश मीणा जमानत पर जेल से बाहर आए थे. अब नए मामले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

जानकारी के मुताबिक, नरेश मीणा के खिलाफ बारां जिले के छबड़ा थाने में यह मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर में अधिकारियों को धमकाने समेत 8 धाराएं लगाई गई हैं. हालांकि, मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी और आरोपों पर आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो सकेगी.

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नरेश मीणा इससे पहले भी कई मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं. किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करने वाले नरेश मीणा के खिलाफ अब तक 40 से ज्यादा मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है.

किरोड़ी लाल मीणा पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

नई एफआईआर को लेकर नरेश मीणा ने राज्य सरकार के कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है. उनका आरोप है कि मंत्री के दबाव में उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया है.

नरेश मीणा लगातार किसानों और युवाओं की समस्याओं को उठाने का दावा करते रहे हैं. हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के पीछे उनके लगाए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने समर्थकों से खास अपील की है. उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तब भी लोग पंचायत चुनाव में उनके समर्थक प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं.

उनकी इस अपील को पंचायत चुनाव से पहले अपने समर्थकों का मनोबल बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और नरेश मीणा को लेकर अगला कदम क्या होता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Oct 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Naresh Meena RAJASTHAN NEWS
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