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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसड़कों पर किया दंगा-तोड़फोड़ तो पेरेंट्स भरेंगे जुर्माना, जानें फ्रांस का नया कानून

सड़कों पर किया दंगा-तोड़फोड़ तो पेरेंट्स भरेंगे जुर्माना, जानें फ्रांस का नया कानून

यूरोप में भड़के हिंसक युवा आंदोलनों को रोकने के लिए इटली और फ्रांस ने सख्त नियम बनाए हैं. जिसके तहत प्रदर्शनों के दौरान नाबालिगों द्वारा की गई तोड़फोड़ का पूरा जुर्माना अब उनके माता-पिता को भरना होगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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यूरोप के कई देशों में इन दिनों युवाओं और छात्रों का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है. फ्रांस से शुरू हुई विरोध की यह आग अब इटली, बेल्जियम और अल्बानिया तक फैल चुकी है, जहां जेन-जी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और सरकारी बजट में कटौती के खिलाफ पुरजोर आवाज उठा रही है. कई स्थानों पर यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर चुका है, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस अराजकता पर अंकुश लगाने के लिए इटली और फ्रांस की सरकारों ने सख्त कदम उठाते हुए कानून में बड़े बदलाव किए हैं. अब यदि नाबालिग सड़कों पर दंगा या तोड़फोड़ करते हैं, तो उसका पूरा हर्जाना उनके माता-पिता को अपनी जेब से भरना पड़ेगा. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

यूरोप में सुलगती असंतोष की आग

यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में छात्र और युवा सड़कों पर उतरकर वर्तमान सामाजिक और आर्थिक नीतियों का कड़ा विरोध कर रहे हैं. फ्रांस में सितंबर 2026 के अंत में पेरिस के सीन-सेंट-डेनिस क्षेत्र के स्कूलों से आंदोलन की शुरुआत हुई. वहां छात्र जर्जर पड़े स्कूल भवनों, शिक्षकों की भारी कमी और शिक्षा बजट में की गई कटौतियों से नाराज थे. देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और इसमें आम नागरिक तथा कर्मचारी भी शामिल हो गए. वहीं दूसरी ओर, इटली में भी कम वेतन, महंगे मकान के किराए और सार्वजनिक सेवाओं की बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए. मिलान सहित कई बड़े शहरों में प्रदर्शन के दौरान शीशे तोड़े गए, दुकानों में लूटपाट हुई और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें दर्ज की गईं.

इटली का पुराना कानून और उसके प्रावधान

इटली में नाबालिगों की आपराधिक गतिविधियों के मामलों में अभिभावकों की जवाबदेही से जुड़ा कानून पहले से ही अस्तित्व में था. देश के सिविल कोड के अनुच्छेद 2048 के तहत, यदि साथ में रहने वाला कोई नाबालिग बच्चा गैरकानूनी काम करके किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी वित्तीय भरपाई का जिम्मा उसके माता-पिता पर होता है. कानूनी प्रक्रिया के तहत पूर्व में भी अदालत के जरिए पीड़ित व्यक्ति या संस्था को यह अधिकार प्राप्त था कि वह दोषी बच्चे के माता-पिता की संपत्ति या उनके वेतन से हर्जाने की राशि वसूल कर सके.

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सड़कों पर किया दंगा-तोड़फोड़ तो पेरेंट्स भरेंगे जुर्माना, जानें फ्रांस का नया कानून

मेलोनी सरकार का नया और सख्त कदम

आंदोलन के हिंसक रुख को देखते हुए 20 अक्टूबर 2026 को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने सुरक्षा नियमों को अधिक कठोर बना दिया. नए कानून के तहत अब सरकार बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के सीधे अभिभावकों पर भारी जुर्माना लगा सकती है और उनके बैंक खातों या संपत्ति से नुकसान की राशि वसूल सकती है. इसके अलावा, यदि परिवार को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता या वेलफेयर भत्ता मिलता है, तो उसमें से भी हर्जाने की कटौती का प्रावधान कर दिया गया है.

दंगा करने वालों के लिए जेल और भारी जुर्माना

इटली में पारित नए सुरक्षा उपायों के तहत केवल माता-पिता की जवाबदेही ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि उपद्रवियों के खिलाफ भी सीधे सख्त दंड का प्रावधान किया गया है. कानून के अनुसार, यदि पांच या उससे अधिक लोग किसी समूह में शामिल होकर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो उन्हें 5 साल तक की जेल की सजा और 20,000 यूरो तक का भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, 14 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे नाबालिगों को भी प्रशासनिक हिरासत में रखा जा सकता है, जिन्हें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक पाया जाएगा.

फ्रांस का मौजूदा कानून और हालिया बदलाव

फ्रांस में भी अपने बच्चों के कृत्यों के लिए माता-पिता की जिम्मेदारी से जुड़ा नियम लंबे समय से लागू है. फ्रांस के सिविल कोड के अनुच्छेद 1242 के तहत किसी भी नाबालिग द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई संयुक्त रूप से उसके माता-पिता को करनी होती है. पिछले वर्ष इस कानून में एक बड़ा सुधार करते हुए यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई कि बच्चा और माता-पिता एक ही छत के नीचे रहते हों. इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि बच्चा चाहे कहीं भी रहता हो, उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए कानूनी तौर पर हर्जाना उसके माता-पिता को ही चुकाना पड़ेगा.

फ्रांस में पेश होने वाला नया विधेयक क्या है?

इटली के सख्त रुख के बाद फ्रांस की सरकार भी रायटर्स पे यानी दंगाइयों से ही नुकसान की वसूली कराने वाला नया विधेयक लाने जा रही है, जिस पर 27 अक्टूबर 2026 को संसद में विस्तृत चर्चा तय की गई है. इस नए मसौदे के तहत हिंसा और तोड़फोड़ में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर सीधे 10,000 यूरो तक का जुर्माना लगाने की तैयारी है. यदि आरोपी नाबालिग होता है, तो यह राशि उसके परिवार को चुकानी होगी. इस विधेयक की सबसे खास और विवादास्पद बात सामूहिक नागरिक जिम्मेदारी है, जिसके तहत भीड़ का हिस्सा रहे किसी भी व्यक्ति से हर्जाना वसूला जा सकता है, भले ही उसने व्यक्तिगत रूप से कोई सामान न तोड़ा हो.


सड़कों पर किया दंगा-तोड़फोड़ तो पेरेंट्स भरेंगे जुर्माना, जानें फ्रांस का नया कानून

नए कानूनों पर गहराता कानूनी विवाद 

इन सख्त कानूनी बदलावों ने पूरे यूरोप में एक नई बहस को जन्म दे दिया है. सरकारों और समर्थकों की दलील है कि करदाताओं के पैसे से सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत कराने के बजाय इसका आर्थिक बोझ सीधे उपद्रवियों और उनके परिवारों पर डालना चाहिए, ताकि हिंसा पर लगाम लग सके. दूसरी ओर, समाजशास्त्रियों और आलोचकों का मानना है कि केवल दंडात्मक कार्रवाई से युवाओं का आक्रोश शांत नहीं होगा क्योंकि वे शिक्षा में सुधार, रोजगार की अनिश्चितता और बढ़ती असमानता जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं. साथ ही, समूह के हर व्यक्ति को दोषी मानने का नियम निर्दोष प्रदर्शनकारियों के लिए अन्यायपूर्ण साबित हो सकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
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