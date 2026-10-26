Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजलैब मेड सोना क्या सस्ता कर देगा गोल्ड रेट, जानें कैसे किया जाएगा तैयार?

लैब मेड सोना क्या सस्ता कर देगा गोल्ड रेट, जानें कैसे किया जाएगा तैयार?

न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक से पारे को सोने में बदलने का सफल प्रयोग तो हुआ है, लेकिन इसकी अत्यधिक लागत और धीमी प्रक्रिया है. आइए जानें कि क्या सोना लैब में बनने की वजह से कीमतें कम हो जाएंगी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Oct 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

सदियों पुराने कीमियागरों के सपने को सच करने का दावा करते हुए सैन फ्रांसिस्को के एक अमेरिकी टेक स्टार्टअप मैराथन फ्यूजन ने विज्ञान और सराफा जगत में हलचल मचा दी है. कंपनी का दावा है कि उसने अत्याधुनिक न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक की मदद से साधारण द्रव धातु यानी पारे को असली और स्थिर सोने में बदल दिया है. इस अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रदर्शन के सामने आते ही वैश्विक बाजारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भविष्य में लैब-मेड सोना भी लैब-ग्रोन डायमंड की तरह प्राकृतिक सोने की कीमतों को धड़ाम कर देगा और आम जनता के लिए सोना बेहद सस्ता हो जाएगा. आइए जानें कि यह कैसे बनेगा.

अमेरिकी स्टार्टअप का चौंकाने वाला दावा

सैन फ्रांसिस्को आधारित एक स्टार्टअप ने सोशल मीडिया पर अपने प्रयोग की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने प्रयोगशाला में हाई-रेट अल्केमी यानी धातु परिवर्तन का सफल प्रदर्शन किया है. इस तकनीक के माध्यम से पारे जैसी तरल धातु को रासायनिक और परमाणु स्तर पर बदलकर असली सोने का रूप दिया गया है. कंपनी के इस दावे के बाद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों और सराफा व्यापारियों के बीच सोने के भविष्य और उसके मूल्य को लेकर तरह-तरह की शंकाएं और चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

पारे से सोना कैसे बनेगा?

वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न तेज गति वाले न्यूट्रॉन की बमबारी पारे (मर्करी-198) पर की. न्यूट्रॉन के टकराने से पारे का परमाणु अपना एक न्यूट्रॉन खो देता है और 'मर्करी-197' में तब्दील हो जाता है. इसके बाद एक स्वाभाविक रेडियोधर्मी प्रक्रिया के तहत 79 प्रोटॉन वाला 'गोल्ड-197' बनता है. यह 'गोल्ड-197' ही प्राकृतिक सोने का इकलौता और पूरी तरह से स्थिर रूप होता है, जो बाजार में मिलता है.

यह भी पढ़ें: चांद से कितनी मिट्टी आ चुकी है धरती पर, क्या इससे बन सकती है इमारत?


लैब मेड सोना क्या सस्ता कर देगा गोल्ड रेट, जानें कैसे किया जाएगा तैयार?

यूरोपीय अनुसंधान संगठन CERN का टूटा रिकॉर्ड

कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उसने स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) द्वारा साल 2025 में स्थापित किए गए पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. स्टार्टअप के मुताबिक, उनकी इस नई फ्यूजन विधि ने CERN की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक तेजी से सोना तैयार करने में सफलता प्राप्त की है. इस नए रिकॉर्ड के बाद माना जा रहा है कि भविष्य में परमाणु विज्ञान के जरिए दुर्लभ धातुओं के निर्माण की राह आसान हो सकती है.

हीरों की तर्ज पर बाजार में गिरेगी सोने की कीमत?

हाल के वर्षों में लैब-ग्रोन हीरों की एंट्री के बाद प्राकृतिक हीरों की थोक कीमतों में 90 प्रतिशत से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है. इसी वजह से निवेशक और सराफा बाजार के दिग्गज यह आशंका जता रहे हैं कि कहीं आर्टिफिशियल सोने के आने से असली सोने के भाव भी पूरी तरह क्रैश न हो जाएं. हालांकि वित्तीय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि लैब-मेड गोल्ड की वजह से सोने के भाव तुरंत गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है.

अत्यधिक लागत और बेहद धीमी उत्पादन गति

लैब में सोना बनाने की प्रक्रिया CERN के मुकाबले 10 गुना तेज होने के बाद भी व्यावहारिक रूप से बेहद धीमी है. वर्तमान वैज्ञानिक क्षमता के हिसाब से प्रयोगशाला में महज 1 ग्राम सोना बनाने में भी सैकड़ों साल का वक्त लग सकता है. इसके अलावा, इस विधि से सोना बनाने का खर्च खानों से पारंपरिक तरीके से सोना निकालने की तुलना में अरबों गुना अधिक है. इस भारी-भरकम लागत के कारण इसे व्यावसायिक तौर पर बाजार में बेचना फिलहाल पूरी तरह असंभव है.

रेडियोधर्मिता और कूलिंग पीरियड का जोखिम

फ्यूजन प्रक्रिया के जरिए तैयार किए गए सोने के साथ सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दे भी जुड़े हुए हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन से बने इस सोने को इंसानी इस्तेमाल या बाजार में लाने योग्य बनाने के लिए उसे कई वर्षों तक कूलिंग पीरियड से गुजारना पड़ता है, ताकि उसकी रेडियोधर्मिता पूरी तरह खत्म हो सके. इसके साथ ही, जिस गीगावाट-स्केल टोकामैक फ्यूजन रिएक्टर के जरिए बड़े पैमाने पर सोना बनाने का मॉडल तैयार किया गया है, वे अभी व्यावसायिक स्तर पर दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं हैं.


लैब मेड सोना क्या सस्ता कर देगा गोल्ड रेट, जानें कैसे किया जाएगा तैयार?

सराफा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

वर्तमान समय में वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी, मुद्रास्फीति और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं से तय होती हैं. बाजार के विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि जब तक कोई ऐसी क्रांतिकारी तकनीक नहीं आ जाती, जो खदानों से सोना निकालने की तुलना में भी सस्ती लागत में लैब में सोना बना सके, तब तक प्राकृतिक सोने का दबदबा और उसकी ऊंची कीमतें बाजार में पूरी तरह बरकरार रहेंगी.

यह भी पढ़ें: पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर है पानी, कहां तक पहुंची इंसानी खोज?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Gold Rate GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
न्यूजीलैंड में 1000 रुपये कितने हो जाते हैं, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
न्यूजीलैंड में 1000 रुपये कितने हो जाते हैं, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
भारत ही नहीं, अमेरिका में भी वोटर लिस्ट की गलतियां; कैसे हुईं हजारों एंट्री?
भारत ही नहीं, अमेरिका में भी वोटर लिस्ट की गलतियां; कैसे हुईं हजारों एंट्री?
जनरल नॉलेज
कितने दिन में घिस जाते हैं ट्रेन के पहिये, कितने का आता है एक जोड़ा?
कितने दिन में घिस जाते हैं ट्रेन के पहिये, कितने का आता है एक जोड़ा?
जनरल नॉलेज
एयरलाइन खोलने में कितना आता है खर्च, कितना है एक दिन का मुनाफा?
एयरलाइन खोलने में कितना आता है खर्च, कितना है एक दिन का मुनाफा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
इंडिया
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
बॉलीवुड
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल बोले- बेटी को नहीं देखने देतीं मोबाइल-टीवी
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल ने किया खुलासा
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
विश्व
ईरान की अमेरिका को दो टूक, '7 शर्तें मानो, तभी होगी बात'
ईरान की अमेरिका को दो टूक, '7 शर्तें मानो, तभी होगी बात'
महाराष्ट्र
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब होने पर विवाद, उठाया गया यह कदम
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब, खड़ा हुआ विवाद
ट्रेंडिंग
भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक
भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget