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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजन्यूजीलैंड में 1000 रुपये कितने हो जाते हैं, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

न्यूजीलैंड में 1000 रुपये कितने हो जाते हैं, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

New Zealand Dollar: भारत के ₹1000 न्यूजीलैंड में जाकर ज्यादा बड़ी रकम नहीं बनते हैं. आइए जानते हैं कि इन पैसों से न्यूजीलैंड में क्या-क्या खरीदा जा सकता है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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  • 1000 भारतीय रुपये लगभग 18.50 न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर होते हैं।
  • न्यूजीलैंड में उच्च लागत, इसलिए क्रय शक्ति बहुत सीमित।
  • इससे फास्ट फूड, कॉफी, या बुनियादी किराना सामान ही मिलता।

New Zealand Dollar: 1000 भारतीय रुपये लगभग 18.50 न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर होती है. न्यूजीलैंड की मुद्रा को आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है और इसे कीवी डॉलर के नाम से भी जाना जाता है. यह नाम देश के राष्ट्रीय पक्षी से जुड़ा है. मौजूदा एक्सचेंज रेट पर एक न्यूजीलैंड डॉलर का मूल्य लगभग 54 भारतीय रुपये है.

यह कन्वर्जन भारतीय यात्रियों को न्यूजीलैंड में अपने पैसे की परचेसिंग पावर को समझने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु देता है. हालांकि एक्सचेंज रेट तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है. रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की लागत इस बात को भी तय करती है कि उस पैसे से क्या खरीदा जा सकता है.

जीवन यापन की लागत में फर्क पड़ता है 

न्यूजीलैंड में रहने की लागत भारत की तुलना में काफी ज्यादा है. खासकर खाने और रहने के मामले में. यही वजह है कि 18.50 न्यूजीलैंड डॉलर काफी नहीं होते हैं. यह आमतौर पर पूरे दिन के खर्च या फिर बड़ी सैर के बजाय कुछ बुनियादी खरीदारी के लिए ही काफी रहेंगे.

भारत से आने वाले पर्यटकों के लिए रुपये में बदलने पर कीमत ज्यादा लग सकती है. एक खरीदारी जो न्यूजीलैंड डॉलर में सस्ती दिखाई देती है वह भारतीय मुद्रा में बड़ी राशि नजर आती है. 


न्यूजीलैंड में 1000 रुपये कितने हो जाते हैं, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

खाना या फिर फास्ट फूड के ऑप्शन 

राशि का एक इस्तेमाल मैकडॉनल्ड'एस या फिर किसी दूसरे स्थानीय आउटलेट से एक बर्गर खरीदना है. ऐसे खाने की लागत लगभग 12 से 15 न्यूजीलैंड डॉलर होती है. इस वजह से एक बुनियादी फास्ट फूड भोजन इस बजट के अंदर मौजूद ज्यादा जरूरी खरीदारी में से एक है. एक अच्छे-खासे रेस्टोरेंट में फुल कोर्स मील के लिए यह काफी नहीं होगा. 

कॉफी और कैफे ड्रिंक 

वही बजट एक कैफे में ड्रिंक को कवर कर सकता है. एक कप कॉफी या फिर हॉट चॉकलेट की कीमत लगभग 5 से 6 डॉलर है. 18.50 डॉलर के साथ एक व्यक्ति दो कप खरीद सकता है और कीमत के आधार पर उसके पास अभी भी थोड़ी राशि बच सकती है.

यह एक शानदार खाने के बजाय एक मामूली कैफे स्टॉप है. एक ड्रिंक पर पूरा बजट खर्च किए बिना किसी शहर की खोज के दौरान एक छोटा ब्रेक लेना किसी के लिए एकदम सही साबित हो सकता है.

सुपरमार्केट किराने का सामान 

सुपरमार्केट ₹1000 में एक और उपयोग की पेशकश करते हैं. दूध की 2 लीटर की बोतल की कीमत लगभग 4 से 5 डॉलर है और 1 किलो स्थानीय सेब या फिर कीवी फ्रूट की कीमत लगभग 4 से 5 डॉलर है. एक रोटी की कीमत भी तीन से चार डॉलर होती है. एक दुकानदार 18.50 डॉलर के बजट के अंदर इन बुनियादी किराने की चीजों को जोड़ सकता है. दूध, फल और ब्रेड की कुल लागत लगभग 11 से 14 डॉलर होगी. यानी इसके बाद भी कुछ पैसे बच सकते हैं. 

कम दूरी का सार्वजनिक परिवहन 

यह रकम स्थानीय परिवहन कार्ड का इस्तेमाल करके ऑकलैंड या फिर वेलिंगटन जैसे शहरों में बस या ट्रेन द्वारा एक या दो छोटी दूरी की यात्राओं को कवर कर सकती है. किसी शहर के अंदर सीमित यात्रा करने वाले विजिटर के लिए सार्वजनिक परिवहन एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है. 

हालांकि इस बजट को लंबी दूरी की यात्रा की लागत के साथ नहीं समझा जाना चाहिए. एक बड़ी टैक्सी यात्रा उस राशि से काफी ज्यादा है जिसे यह राशि आराम से कवर कर सकती है.


न्यूजीलैंड में 1000 रुपये कितने हो जाते हैं, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

स्नैक्स और बजट में क्या शामिल नहीं हो सकता 

छोटी खरीदारी के लिए 18.50 डॉलर चिप्स के दो बड़े पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की दो छोटी बोतलें खरीद सकते हैं. यह राशि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भरपेट खाना, प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के टिकट या फिर लंबी दूरी की टैक्सी यात्रा के लिए काफी नहीं है. यात्रा की योजना बनाने वाले आगंतुकों को न्यूजीलैंड की रहने की ज्यादा लागत को ध्यान में रखना चाहिए और उसके मुताबिक बजट तैयार करना चाहिए. 

1000 भारतीय रुपये से चुनिंदा रोजमर्रा की चीजों को कवर किया जा सकता है लेकिन इसे मामूली खर्च के पैसे के रूप में ही माना जाना चाहिए. वास्तविक खर्च आउटलेट, उत्पाद और यात्रा पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें: ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहे ये भारतीय सुपरफूड्स, कहां-कहां होते हैं एक्सपोर्ट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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