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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआजमगढ़, बदायूं... 'UP की सीटों का जिक्र कर अखिलेश पर क्यों ओवैसी हुए नाराज?

आजमगढ़, बदायूं... 'UP की सीटों का जिक्र कर अखिलेश पर क्यों ओवैसी हुए नाराज?

एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सीटों पर यादव परिवार ने कब्जा कर लिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Oct 2026 10:35 AM (IST)
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पर यादव परिवार ने कब्जा कर लिया है. उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बदायूं और आजमगढ़ जैसी सीटों पर एक समय में मुसलमान की जीत होती थी, लेकिन अब यादव परिवार जीत रहा है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'मैं अखिलेश यादव से कहना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी का नाम समाजवादी से हटाकर, समाजवादी यादव परिवार कर देना चाहिए. एक जमाना था जब आजमगढ़ से मुसलमान जीतता था, लेकिन अब वहां से अखिलेश के भाई जीतते हैं. एक जमाना था जब बदायूं से मुसलमान सांसद जीतता था, लेकिन अब वहां से अब वहां पर भी अखिलेश के भाई एमपी बन गए.'

उन्होंने कहा, 'फिरोजाबाद से भी मुसलमान सांसद बनता था, लेकिन वहां से भी अखिलेश के परिवार के लोग जीत रहे हैं. अखिलेश और उनका परिवार कह रहा है कि हमारे यहां जितने बच्चे-बच्चियां पैदा होंगी, तुम्हारा काम ये है अब्दुल कि हमारी सालगिरह पर केक मत काटना, बल्कि हमारे परिवार के बच्चों को सीट दे देना.' 

गौरतलब है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई जगहों का दौरा कर चुके हैं. वे इस सिलसिले में कैराना पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा और यादव परिवार को आड़े हाथों लिया. ओवैसी ने एक रैली में यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है. उनका मानना है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को साथ आकर चुनाव लड़ना होगा.

यह भी पढ़ें : ब्राजील में लूला की जीत पर विवाद! क्या है आरोप? बोल्सोनारो बोले- 'चुनाव रद्द हो'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Uttar Pradesh Akhilesh Yadav India
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