आजमगढ़, बदायूं... 'UP की सीटों का जिक्र कर अखिलेश पर क्यों ओवैसी हुए नाराज?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पर यादव परिवार ने कब्जा कर लिया है. उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बदायूं और आजमगढ़ जैसी सीटों पर एक समय में मुसलमान की जीत होती थी, लेकिन अब यादव परिवार जीत रहा है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'मैं अखिलेश यादव से कहना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी का नाम समाजवादी से हटाकर, समाजवादी यादव परिवार कर देना चाहिए. एक जमाना था जब आजमगढ़ से मुसलमान जीतता था, लेकिन अब वहां से अखिलेश के भाई जीतते हैं. एक जमाना था जब बदायूं से मुसलमान सांसद जीतता था, लेकिन अब वहां से अब वहां पर भी अखिलेश के भाई एमपी बन गए.'

#WATCH | Kairana, Uttar Pradesh: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "...Akhilesh Yadav, the name of your party should be changed from Samajwadi to Samajwadi Yadav Parivar. There was a time when a Muslim used to win from Azamgarh. Now Akhilesh's brother has become MP from there...There was a time when a Muslim MP became MP from Firozabad. Now Akhilesh's family members became MP from there..." (25.10) — ANI (@ANI) October 25, 2026

उन्होंने कहा, 'फिरोजाबाद से भी मुसलमान सांसद बनता था, लेकिन वहां से भी अखिलेश के परिवार के लोग जीत रहे हैं. अखिलेश और उनका परिवार कह रहा है कि हमारे यहां जितने बच्चे-बच्चियां पैदा होंगी, तुम्हारा काम ये है अब्दुल कि हमारी सालगिरह पर केक मत काटना, बल्कि हमारे परिवार के बच्चों को सीट दे देना.'

गौरतलब है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई जगहों का दौरा कर चुके हैं. वे इस सिलसिले में कैराना पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा और यादव परिवार को आड़े हाथों लिया. ओवैसी ने एक रैली में यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है. उनका मानना है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को साथ आकर चुनाव लड़ना होगा.

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