एक्सप्लोरर
शादी में बुक करते हैं हेलीकॉप्टर तो कितना आएगा खर्च, जानें कितना होता है एक घंटे का किराया?
Helicopter Booking For Wedding: शादी में हेलीकॉप्टर से बारात या दुल्हन लाना अब नया ट्रेंड सा बनता जा रहा है. इसके लिए कंपनियां किराए पर हेलीकॉप्टर देती हैं, लेकिन इसकी लागत लाखों में जाती है.
शादी का सीजन आने ही वाला है. दिवाली के बाद से देशभर में शादियों की रौनक दिखने लगती है. अब जहां पहले घोड़ी और बैंड-बाजे की बारात आम बात थी, वहीं अब नए जमाने में दूल्हा-दुल्हन के हेलीकॉप्टर से एंट्री लेने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. आपने भी कई बार सुना होगा कि दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा या दुल्हन को उड़कर विदा कराया गया. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने में कितना खर्च आता है. आइए जानें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Oct 2025 09:51 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
शादी में बुक करते हैं हेलीकॉप्टर तो कितना आएगा खर्च, जानें कितना होता है एक घंटे का किराया?
जनरल नॉलेज
6 Photos
मंगल पर जाना चाहते हैं सब लेकिन बुध पर जाने से क्यों डरते हैं सभी देश? जानें इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
5 Photos
करवाचौथ ही नहीं इन त्योहारों पर भी होती है चांद देखकर पूजा, मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन तक शामिल
जनरल नॉलेज
7 Photos
धरती के इस कोने पर मौजूद है मंगल ग्रह जैसी जगह, इस जगह को देख वैज्ञानिक भी हैरान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
राजस्थान
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
शादी में बुक करते हैं हेलीकॉप्टर तो कितना आएगा खर्च, जानें कितना होता है एक घंटे का किराया?
जनरल नॉलेज
6 Photos
मंगल पर जाना चाहते हैं सब लेकिन बुध पर जाने से क्यों डरते हैं सभी देश? जानें इसके पीछे की वजह
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion