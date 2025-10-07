हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी में बुक करते हैं हेलीकॉप्टर तो कितना आएगा खर्च, जानें कितना होता है एक घंटे का किराया?

शादी में बुक करते हैं हेलीकॉप्टर तो कितना आएगा खर्च, जानें कितना होता है एक घंटे का किराया?

Helicopter Booking For Wedding: शादी में हेलीकॉप्टर से बारात या दुल्हन लाना अब नया ट्रेंड सा बनता जा रहा है. इसके लिए कंपनियां किराए पर हेलीकॉप्टर देती हैं, लेकिन इसकी लागत लाखों में जाती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Oct 2025 09:41 AM (IST)
Helicopter Booking For Wedding: शादी में हेलीकॉप्टर से बारात या दुल्हन लाना अब नया ट्रेंड सा बनता जा रहा है. इसके लिए कंपनियां किराए पर हेलीकॉप्टर देती हैं, लेकिन इसकी लागत लाखों में जाती है.

शादी का सीजन आने ही वाला है. दिवाली के बाद से देशभर में शादियों की रौनक दिखने लगती है. अब जहां पहले घोड़ी और बैंड-बाजे की बारात आम बात थी, वहीं अब नए जमाने में दूल्हा-दुल्हन के हेलीकॉप्टर से एंट्री लेने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. आपने भी कई बार सुना होगा कि दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा या दुल्हन को उड़कर विदा कराया गया. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने में कितना खर्च आता है. आइए जानें.

देश में कई कंपनियां हैं जो हेलीकॉप्टर किराए पर उपलब्ध कराती हैं. इनमें पवन हंस, अरिहंत, ब्लूहाइट्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बद्री हेलीकॉप्टर्स, एयर चार्टर्स इंडिया और एक्रेशन एविएशन जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.
देश में कई कंपनियां हैं जो हेलीकॉप्टर किराए पर उपलब्ध कराती हैं. इनमें पवन हंस, अरिहंत, ब्लूहाइट्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बद्री हेलीकॉप्टर्स, एयर चार्टर्स इंडिया और एक्रेशन एविएशन जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.
ये कंपनियां देशभर में अपनी सेवाएं देती हैं और ग्राहक की जरूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराती हैं. अब बात करते हैं खर्च की तो हेलीकॉप्टर का किराया उसके मॉडल, साइज, सीटों की संख्या और उड़ान की दूरी पर निर्भर करता है.
ये कंपनियां देशभर में अपनी सेवाएं देती हैं और ग्राहक की जरूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराती हैं. अब बात करते हैं खर्च की तो हेलीकॉप्टर का किराया उसके मॉडल, साइज, सीटों की संख्या और उड़ान की दूरी पर निर्भर करता है.
आमतौर पर इसे प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है. शुरुआती किराया करीब 50 हजार रुपये प्रति घंटे से शुरू होता है. अगर आप लंबी दूरी या ज्यादा समय के लिए बुकिंग करते हैं, तो यह खर्च 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है.
आमतौर पर इसे प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है. शुरुआती किराया करीब 50 हजार रुपये प्रति घंटे से शुरू होता है. अगर आप लंबी दूरी या ज्यादा समय के लिए बुकिंग करते हैं, तो यह खर्च 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है.
हालांकि, खर्च सिर्फ किराए तक सीमित नहीं रहता है. हेलीकॉप्टर को जिस जगह उतारना होता है, वहां एक लैंडिंग साइट तैयार करनी होती है.
हालांकि, खर्च सिर्फ किराए तक सीमित नहीं रहता है. हेलीकॉप्टर को जिस जगह उतारना होता है, वहां एक लैंडिंग साइट तैयार करनी होती है.
इसके लिए वहां 'H' मार्किंग, जमीन को समतल करने और सुरक्षा इंतजाम करने जैसे कामों में अतिरिक्त खर्च आता है. कई बार यह काम स्थानीय प्रशासन की अनुमति से ही किया जा सकता है, जिसका खर्च ऑपरेटर अलग से वसूलते हैं.
इसके लिए वहां ‘H’ मार्किंग, जमीन को समतल करने और सुरक्षा इंतजाम करने जैसे कामों में अतिरिक्त खर्च आता है. कई बार यह काम स्थानीय प्रशासन की अनुमति से ही किया जा सकता है, जिसका खर्च ऑपरेटर अलग से वसूलते हैं.
सबसे अहम बात यह है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने या उतारने के लिए परमिशन लेना जरूरी होता है. इसके लिए भारतीय वायुसेना से मंजूरी ली जाती है, साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्थानीय प्रशासन से भी अनुमति लेनी होती है.
सबसे अहम बात यह है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने या उतारने के लिए परमिशन लेना जरूरी होता है. इसके लिए भारतीय वायुसेना से मंजूरी ली जाती है, साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्थानीय प्रशासन से भी अनुमति लेनी होती है.
हालांकि, आम लोगों को इन औपचारिकताओं की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यह जिम्मेदारी हेलीकॉप्टर कंपनी या ऑपरेटर की होती है. यानि अगर आप अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं और दूल्हे की एंट्री आसमान से कराना चाहते हैं, तो आपको न सिर्फ जेब ढीली करनी होगी, बल्कि नियम-कायदों का भी पूरा ध्यान रखना होगा.
हालांकि, आम लोगों को इन औपचारिकताओं की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यह जिम्मेदारी हेलीकॉप्टर कंपनी या ऑपरेटर की होती है. यानि अगर आप अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं और दूल्हे की एंट्री आसमान से कराना चाहते हैं, तो आपको न सिर्फ जेब ढीली करनी होगी, बल्कि नियम-कायदों का भी पूरा ध्यान रखना होगा.
Published at : 07 Oct 2025 09:41 AM (IST)
