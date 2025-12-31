क्रिकेट के दो सबसे बड़े नामों विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है. इस बार यह मुद्दा उठाया है पूर्व भारतीय ओपनर और टी20 वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने. जिन्होंने इन दोनों दिग्गजों के टेस्ट से विदा लेने के समय और तरीके पर सवाल खड़े किए हैं.

टेस्ट संन्यास पर फिर उठा सवाल

इस साल की शुरुआत में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. यह फैसला उस समय आया, जब भारत को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था. इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे में दबाव लगातार बढ़ रहा था.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद दोनों खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया था और उन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया. इसके बावजूद आईपीएल के दौरान रोहित शर्मा ने अचानक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. कुछ ही दिनों बाद विराट कोहली ने भी सोशल मीडिया पर अपने टेस्ट करियर को विराम दे दिया. यह सब इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले हुआ, जिसने फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंका दिया.

उथप्पा का बयान, “संन्यास स्वाभाविक नहीं लगा”

रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि उन्हें इन दोनों के संन्यास “पूरी तरह स्वाभाविक” नहीं लगे. उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं कह रहा कि यह फैसला जबरदस्ती लिया गया था, लेकिन जिस तरह से और जिस समय यह हुआ, वह मुझे नैचुरल एग्जिट जैसा नहीं लगा. असली सच्चाई क्या है, यह तो विराट और रोहित ही अपने समय पर बता सकते हैं.”

उथप्पा ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि रोहित थोड़े समय का ब्रेक लेकर फिटनेस पर काम करते और वापसी जरूर करते.

वनडे में दिखी पुरानी भूख

टेस्ट से संन्यास के बाद अब विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ वनडे क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं. हाल ही में दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की और शानदार प्रदर्शन किया. उथप्पा ने कहा, “विराट और रोहित दोनों की आंखों में फिर से वही भूख दिख रही है. इतने बड़े करियर के बाद भी उनमें जो जुनून है, उसे देखना बहुत अच्छा लगता है.”

2027 वर्ल्ड कप पर नजर

अब दोनों दिग्गजों का फोकस 2027 वनडे वर्ल्ड कप है. टेस्ट क्रिकेट से विदाई को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन वनडे फॉर्म देखकर इतना तय है कि विराट और रोहित अभी खत्म नहीं हुए हैं. भारतीय क्रिकेट में उनका अनुभव और क्लास आने वाले सालों में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है.