पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को तो आप जानते ही होंगे. सचिन मीणा के प्यार में पड़कर अपने पहले पति हैदर को छोड़कर जब सीमा भारत आई तो उन्हें कई सारे सवालों के जवाब देने पड़े. सवाल करने वालों में से एक मिथलेश भाभी भी थीं जिन्होंने सचिन को लप्पू तक कह दिया था. अब एक बार फिर उन्हीं मिथलेश भाभी ने सीमा और सचिन को चुनौती देते हुए कहा है कि मेरे पास तुम से ज्यादा दौलत है. वीडियो में वो इसका जिक्र करती दिखाई दे रही हैं.

सीमा सचिन को मिथलेश भाभी ने दी खुली चुनौती

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक यूट्यूबर मिथलेश भाभी से सीमा को लेकर सवाल करती दिखाई दे रही है. जिस पर मिथलेश भाभी कहती हैं कि सीमा कहती है कि मिथलेश ने क्या कर लिया, तो भाई बुढ़ापे में बालक थोड़ी पैदा करने बैठे हैं. जमीन से आ जा, घरबार से आ जा. मिथलेश भाभी के कहने का साफ मतलब है कि सीमा अगर मुझसे जमीन और मकान में मुकाबला करेगी तो यकीनन हार जाएगी.

सचिन को लप्पू कहने पर क्या बोलीं मिथलेश भाभी?

इसके बाद जब मिथेश भाभी से सचिन को लप्पू कहने पर सवाल किया गया तो वो बोली कि मैंने सचिन को इसलिए ही लप्पू कहा था क्योंकि मुझे देख की सुरक्षा की चिंता थी. एक महिला अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके देश में घुस आती है और सचिन उसे नेपाल से लेकर भारत आ जाता है तो ये किसकी मिली भगत से हुआ. अब मिथलेश भाभी का ये वीडियो वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, मिथलेश भाभी को फुल सपोर्ट है

वीडियो को inishutiwari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आंटी को हमारा फुल सपोर्ट है. एक और यूजर ने लिखा...आंटी सीमा से हर तरह से आगे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कहीं आंटी की कही बात सच ना हो जाए.

